Kan være ute resten av året: – Omfattende skade

Erling Braut Haaland (21) kan potensielt ha spilt sin siste kamp i 2021. Landslagslege Ola Sand mener «alt før» kampen mot Bayern München 4. desember vil være en bonus.

UTE I LANG TID? Erling Braut Haaland kan i verste fall være ute av spill resten av året.

Landslagslege Ola Sand har tidligere sagt til NTB at Haaland er ute i minimum tre-fire uker, men at Borussia Dortmund-spissen potensielt må holde seg på sidelinjen i en lengre periode.

– Jeg tror selv det er en skade som tar mer enn fire uker, men det er for tidlig å si noe eksakt, sier Sand til VG lørdag.

For mens tre-fire uker er i et best tenkelig scenario, kan det bli åtte til ti uker i et verst tenkelig scenario, forteller Sand. Skulle det bli tilfelle, vil Haaland ikke spille kamp igjen før i 2022.

– Med muskelskader vet man ikke helt hvor raskt det går. Du må se an de første ukene og se an hvor raskt de responderer, sier Sand.

De tyske avisene Sport1 og Bild skriver lørdag at kampen mot Bayern München 4. desember er den første Haaland kan nå etter skaden. Etter det er det to uker igjen med kamper før det tas juleferie i tysk fotball.

– Det tar nok i hvert fall så lenge, sannsynligvis. Bayern München er et ganske realistisk mål. Alt før det er en bonus, sier Sand.

Sand er klar på at Haaland er i gode hender hos det medisinske apparatet til Dortmund.

– Jeg har sett bildene, og det er en omfattende skade, sier han.

– Han er en typisk spiller som kan få slike skader, med den kjappheten hans og det at han skyter veldig mye, sier Sand videre, noe også Vålerengas klubblege Erik Rosenlund påpekte i en VG-artikkel tidligere lørdag.

– Han er hurtig, han er en atlet, og han prøver mye. Han er nok mer utsatt på grunn av det, sier Rosenlund.

MUSKELEN: Dette er hofteleddsbøyeren.

Før kampen mot Bayern München 4. desember skal Dortmund spille syv kamper, inkludert to kamper i Champions League.

Etter kampen mot Bayern München følger ytterligere fire kamper, blant dem den siste kampen i Champions League-gruppespillet mot Besiktas 7. desember.

Fakta Dortmunds kamper ut 2021 26. oktober: Borussia Dortmund – Ingolstadt (tysk cup)

30. oktober: Borussia Dortmund – Köln (Bundesliga)

3. november: Borussia Dortmund – Ajax (Champions League)

6. november: RB Leipzig – Borussia Dortmund (Bundesliga)

20. november: Borussia Dortmund – Stuttgart (Bundesliga)

24. november: Sporting Lisboa – Borussia Dortmund (Champions League)

27. november: Wolfsburg – Borussia Dortmund (Bundesliga)

4. desember: Borussia Dortmund – Bayern München (Bundesliga)

7. desember: Borussia Dortmund – Besiktas (Champions League)

11. desember: Bochum – Borussia Dortmund (Bundesliga)

15. desember: Borussia Dortmund – Greuther Fürth (Bundesliga)

18. desember: Hertha Berlin – Borussia Dortmund (Bundesliga) Les mer

Viasats Jan Åge Fjørtoft var til stede i Bielefeld lørdag for Dortmunds kamp mot Arminia Bielefeld og la ut en videooppdatering på Twitter.

– Det virker til at skaden ganske alvorlig. Dortmund sier han er ute i flere uker. Han vil gå glipp av flere kamper. Han vil gå glipp av Norges to landskamper, han vil gå glipp av den neste kampen mot Ajax i Dortmund. Slik jeg ser det, og slik jeg forstår det etter å ha snakket med flere folk, kan det være at Erling Braut Haaland har spilt sin siste kamp i 2021, sier Fjørtoft i videoen.

I sendingen på V Sport 1 sier Fjøroft at skaden i hofteleddsbøyeren er noe som har bygget seg opp over tid.

– Det var svært overraskende for alle da meldingene kom om at det var så alvorlig. Folk trodde dette bare var en type stivhet, som fotballspillere ofte har, sier Fjørtoft.

Skulle Haaland være ute resten av året, vil han gå glipp av de tolv neste kampene for Dortmund, i tillegg til to kamper for Norge.

Dortmunds siste kamp for året er bortekampen mot Hertha Berlin i 18. desember.

Etter nyttår spiller Dortmund sin første kamp igjen borte mot Eintracht Frankfurt 8. januar.

Lørdagens kamp mot Bielefeld endte med en komfortabel borteseier for Dortmund. Scoringer fra Emre Can, Mats Hummels og Jude Bellingham gjorde at Dortmund ledet 3–0 med et kvarter igjen. Fabian Klos reduserte i sluttminuttene, men Dortmund vant til slutt 3–1. Seieren gjør at de holder følge med Bayern München i toppen av Bundesliga.

Bayern München vant på sin side 4–0 hjemme mot Hoffenheim, etter scoringer fra Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting og Kingsley Coman. Etter ni runder har Bayern 22 poeng, mens Dortmund ligger poenget bak.

Lewandowski topper med det også toppscorerlisten i ligaen med ti mål, ett mål mer enn Braut Haaland.