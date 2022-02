Lagkamerat om Lindviks gull-hopp: – Noe av det råeste jeg har sett

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Marius Lindvik (23) tok det første norske individuelle gullet i storbakken siden 1964 etter et superhopp i finaleomgangen.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er helt sinnssykt. Jeg er så glad nå, jeg vet ikke hva jeg skal si en gang, sier Lindvik til VG, over en halvtime etter at han hoppet ned til OL-gull i storbakken.

– Jeg har jobbet for dette siden jeg startet med skihopping. Det har vært et mål og en drøm. Det er helt sinnssykt, sier han.

Lindvik lå på annenplass før finaleomgangen, men hoppet seg der forbi Ryoyu Kobayashi og vant med 3,3 poeng.

– Det er helt rått. Det siste hoppet til Marius er noe av det råeste jeg har sett. Jeg er så sykt imponert over at det går an. Det var eksepsjonelt og veldig fortjent at han endte opp med gullet da, sier Halvor Egner Granerud til VG.

– Det å gjøre det han gjør i det rennet her, som er et av de sykeste hopprennene jeg har sett, det er så stort. Det er så enormt. Jeg aner ikke hva han er laget av. Han er en vanlig gutt som bare lar det stå til, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Landslagstrener Alexander Stöckl var meget glad da gullet ble sikret.

– Det var helt rått, spesielt det siste hoppet til Lindvik. Det var et nesten perfekt hopp, sier han til Discovery+.

– Nivået har kanskje aldri vært høyere, og Lindvik distanserer feltet, sier tidligere hoppukevinner Anders Jacobsen på NRKs radiosending.

– Det er så vakkert å se på, sier Lindviks lagkamerat, Johann André Forfang i TVNorges OL-studio.

– Det er veldig fortjent. Han har vært knallsterk i samtlige hopp her. Han har vunnet begge kvalifiseringene og har vært bunnsolid i alle hoppene i storbakken. Det er et fullt fortjent OL-gull og det er helt rått at han leverer. Jeg unner han det veldig, sier Robert Johansson, som selv ble nummer 32.

Fakta Norske OL-vinnere i storbakken 1924 i Chamonix: Jacob-Tullin Thams

1928 i St. Moritz: Alf Andersen

1932 i Lake Placid: Birger Ruud

1936 i Garmisch-Partenkirchen: Birger Ruud

1948 i St. Moritz: Petter Hugsted

1952 i Oslo: Arnfinn Bergmann

1964 i Innsbruck: Toralf Engan

2022 i Beijing: Marius Lindvik Fra 1924 og frem til og med 1960 var det kun ett individuelt renn i OL. Les mer

Norge har en stolt historie i storbakken i OL-sammenheng, og er nasjonen med flest individuelle OL-gull. OL-historien i storbakken startet med seks strake norske gull, og det syvende kom da Toralf Engan vant i Innsbruck i 1964.

Men siden Engans seier, har det ikke gått veien for de norske hopperne i storbakken. Lars Grini, Erik Johansen, Espen Bredesen, Lars Bystøl og Robert Johansson har siden alle tatt medalje, og lørdag kom det etterlengtede åttende gullet.

Lindvik lå på annenplass før finaleomgangen, og der klinket han til med et hopp på 140 meter. Dermed var Ryoyu Kobayashi avhengig av et langt hopp for å beholde ledelsen, men 138 meter viste seg å være for lite og dermed ble det gull til Lindvik.

Lindvik vant fredagens kvalifisering foran Halvor Egner Granerud, og de to nordmennene var også i lørdagens renn med i toppen.

Tyngre gikk det for de to andre nordmennene i rennet. Daniel-André Tande og Robert Johansson var nummer 31 og 32 etter den første omgangen, og fikk dermed ikke hoppe den andre omgangen.

Som fjerde siste hopper ut i den første omgangen, hoppet Marius Lindvik 140,5 meter og tok ledelsen. Han ble imidlertid passert av japanske Ryoyu Kobayashi – som vant rennet i normalbakken tidligere i mesterskapet – og lå på annenplass før den andre omgangen, 2,2 poeng bak japaneren.

Tidligere i OL ble det mye oppstyr etter at flere hoppere ble disket under miks-lagkonkurransen. Slik er regelverket for hoppdressene:

Halvor Egner Granerud lå på niendeplass etter den første omgangen og hadde muligheten til å hoppe seg opp i medaljekampen. Granerud leverte også et godt hopp etter at det norske trenerteamet tok avgjørelsen om å gå ned på farten.

– En genistrek, sa Discovery+’ ekspertkommentator, Kjetil Strandbråten.

I en omgang med en rekke lange hopp, var det likevel ikke godt nok til å blande seg inn i medaljekampen og Granerud måtte se at han «kun» klatret én plass oppover og endte på åttendeplass.

– Det må ha vært et av de beste hopprennene å se på. Det føles ganske spesielt å hoppe to hopp så tett på «hill size» og ende på en litt stusslig åttendeplass. Jeg tror vi fikk laget en god konkurranse for de hjemme i dag, og det tror jeg vi trengte etter det som har skjedd tidligere i OL.

Også Lindvik klatret én plass opp i finaleomgangen – noe som var godt nok til at han tok gull.

For hopperne gjenstår det nå kun én konkurranse i OL. Det er lagkonkurransen i stor bakke, som arrangeres på mandag, hvor Norge stiller som regjerende olympiske mestere etter gullet for fire år siden.

Lagene vil der stille med fire hoppere. I tillegg til de fire norske hopperne som deltok i lørdagens konkurranse, er også reserven Robin Pedersen aktuell til lagkonkurransen.