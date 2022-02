Diaz fikk sin ligadebut – Jota ble helten mot Leicester

(Liverpool – Leicester 2–0) Januar-kjøpet Luis Diaz fikk sin ligadebut, men det var Diogo Jota som stjal brorparten av showet på Anfield torsdag.

TO MÅL: Diogo Jota ble helten med to mål mot Leicester.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Med sitt ellevte og tolvte mål for sesongen sørget Jota for det som til slutt ble en komfortabel hjemmeseier for Liverpool.

Tre minutter før slutt, etter en ball fra Jöel Matip inn i Leicesters 16-meter, fanget Jota opp ballen, vendte seg ved krittmerket, fyrte av og fastsatte resultatet til 2–0.

– Det andre målet er et strålende mål. Jeg elsker det. Jota med et lite genialt øyeblikk der for å sette den på rett sted, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport.

En drøy time tidligere var det han som og ga Liverpool ledelsen:

På corner fra Trent Alexander-Arnold løp Virgil van Dijk seg fri og stanget ballen rett på keeper Kasper Schmeichel. Keeperen måtte gi retur og akkurat der sto Diogo Jota plassert. Portugiseren klinte ballen i nettet og scoret kampens første mål.

– Det er alltid viktig å score først, det gir oss mer selvtillit. Det var aldri lett, men til slutt drepte vi kampen, sier Jota.

Etter torsdagens seier er Liverpool ni poeng bak serieleder Manchester City, med én kamp til gode på de lyseblå.

Men målene var langt fra kampens eneste høydepunkt. For colombianske Diaz viste seg frem en rekke ganger i sin første Premier League-kamp. Den tidligere Porto-spilleren utfordret, var offensiv og skapte en rekke sjanser. Det eneste som manglet var at ett av de mange skuddene gikk i mål, eller at ett av de mange innleggene førte til mål.

– Min spansk er ikke så bra, og hans skotsk er ikke helt «up to date», men vi fikk det til å fungere i dag, sier Andy Robertson med et lurt smil til BT Sport om Diaz og fortsetter:

– Jeg så han på den første treningen, han fløy rundt og jeg tenkte: «Ja, han kommer til å bli bra her». Jeg synes han var utmerket i dag, og jeg tror publikum virkelig tok ham til seg.

LIGADEBUT: Luis Diaz fikk sin ligadebut hjemme mot Leicester og imponerte tidvis med strålende spill.

Også manager Klopp ble betatt av nysigneringen:

– Det er akkurat slik han har sett ut på treningsøkten. Han så på oss og vi viste ham mange situasjoner. Det ser naturlig ut. Det er veldig raskt må jeg si. Det var en veldig, veldig bra prestasjon, sier Klopp.

Mens Diaz fikk tillit fra start, ble Mohamed Salah spart og startet på benken. Egypteren som kom fra et forsmedelig finaletap i Afrikamesterskapet skulle dog ikke hvile hele kampen.

I den andre omgangen ble han byttet inn og hadde han hatt centimeterne på sin side, hadde også han blitt målscorer torsdag.

På et skudd fra hjørnet av sekstenmeteren skrudde Salah ballen mot krysset. ballen traff punktet hvor den vertikale stangen møter den horisontale.

Med torsdagens seier er Liverpool ubeseiret på Anfield på 14 kamper. De har vunnet ti og fire har endt uavgjort.

Samtidig som Liverpool slo Leicester på Anfield, stakk Arsenal av med tre poeng borte mot Wolverhampton. Gabriel Magalhaes stod for det som ble kampens eneste mål.