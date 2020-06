EGENTRENING

Fotograf Vegard Wivestad Grøtt har dokumentert hvordan fem norske topputøvere har trent under koronapandemien. Det har ikke vært helt som vanlig. Se billedreportasjene ved å skrolle deg nedover!

Hvordan er det å være toppidrettsutøver når alt stenges ned? Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ingen konkurranser. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Ingen kamper. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Få treningspartnere. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Overlatt til seg selv. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

JOSHUA KING, fotballspiller

Klubb: Bournemouth

Status: Skulle ha spilt ferdig Premier League i England. Ligaen starter 17. juni og klubbene er i gang med begrenset trening og King er tilbake i England og trener med Bournemouth. Han innrømmet før han dro at han er bekymret.

– Jeg er litt bekymret for skader og helsen min, men jeg tror at hvis fase én blir kontrollert og gjort på en riktig måte, og at ingen får tilbakemelding på at de har testet positivt, at det kommer til å gå bra, sa King i et intervju med TV 2 da han ennå var i Norge.

Treningssted i koronatiden: Ullevaal stadion og ellers i Oslo. Nå tilbake i England.

Joshua King er vanligvis vant til fulle tribuner i Premier League. Den siste tiden har han trent hjemme i Oslo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN En skikkelig løpeøkt må til. Raufoss-spiller Solomon Owusu (t.v.) trener sammen med Bournemouth-spiller Joshua King og Batu Jaquesson Sowe. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Joshua King får råd av trener og såkalt performance coach Marcel Da Cruz i Oslo i starten av mai. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Joshua King (t.v.) kommer opprinnelig fra Romsås i Oslo. Her under trening med Marcel Da Cruz. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Joshua King på plass på Ullevaal stadion. Der har han trent mye siden mars. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Teknikktrening på Ullevaal stadion under veiledning av Marcel Da Cruz. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Joshua King skulle ha spilt playoffkamp for Norge mot Serbia i mars. Den kampen er utsatt. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

OLA STUNES ISENE, diskoskaster

Klubb: Sturla IF

Status: Har startet friidrettssesongen for ikke lenge siden i nasjonale og regionale stevner. Skal delta i «Impossible Games» på Bislett i juni og får konkurrere mot verdensmesteren, svenske Daniel Ståhl. Sesongens store mål var det utsatte OL i Tokyo.

Han har allerede vært med i en konkurranse, Muliglekene som ble arrangert på Jessheim 24. mai under strenge smittevernregler. Han satte da årsbeste med et kast på 63,82. Det er norsk årsbeste, men samtidig nesten fire meter bak hans norske rekord som ble satt i fjorårets sesong.

Treningssted i koronatiden: På familiegården i Lier

Ola Stunes Isene er diskoskaster. Norges beste. Han har brukt tiden til å trene hjemme på gården. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Disse bildene er tatt 8. mai. Ola Stunes Isene trener teknikk på låven hjemme i Lier. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Her har han innredet et eget treningsrom med vekter og det som skal til. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Ola Stunes Isene sammen med sin faste treningskamerat på låven i Lier. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Ola Stunes Isene har sin egen kastring på gården. Her kan han kaste diskosen uten å plage andre. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Det kan være ensomt å holde på med trening alene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Blir det ny treningsrekord? Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Om ikke lenge skal Ola Stunes Isene kaste på Bislett. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

KAROLINE BJERKELI GRØVDAL, langdistanseløper

Klubb: IK Tjalve

Status: Skulle ha startet den internasjonale friidrettssesongen i disse tider. Skal delta i «Impossible Games» på Bislett i juni hvor hun skal løpe 3000 meter 11. juni. Sesongens store mål var det utsatte OL i Tokyo.

Da det ble lagt store begrensninger på mulighetene for trening, skaffet Grøvdal seg en tredemølle. Men ettersom det ikke var plass i leiligheten måtte hun spørre om borettslaget hadde en mulighet. Det hadde de. Den ble plassert på styrerommet i kjelleren. Der fikk hun plassert tredemøllen mot at hun sa ja til å sitte i borettslagets styre. Nå er Grøvdal styremedlem og langdistanseløper.

Treningssted i koronatiden: I og rundt Oslo

Karoline Bjerkeli Grøvdal trener intervaller i en park i Oslo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN En litt lengre løpetur i området rundt skianlegget i Holmenkollen. Karoline Bjerkeli Grøvdal var en stund en god langrennsløper. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Langdistanseløperen benytter seg ofte av skogsområdene rundt Oslo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Mølletrening hjemme i kjelleren må også til. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Styrketrening i kjelleren hjemme i Oslo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Karoline Bjerkeli Grøvdal skal etter planen prøve seg på 3000 meter under «Impossible Games» på Bislett i juni. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

SONDRE GUTTORMSEN, stavhopper

Klubb: Ski IL/SK Vidar

Status: Friidrettssesongen er så smått i gang nasjonalt. Han skulle ha deltatt i internasjonale konkurranser i disse tider. Sesongens store mål var OL i Tokyo som er utsatt ett år. Skal delta i «Impossible Games» på Bislett 11. juni og møter Sveriges Mondo Duplantis.

Han har trent hjemme i bakgården til familien, og han har kanskje gjort seg mest bemerket med en video av et stavhopp som ble lagt ut på Tiktok. Her bommer han på hoppet og klarer på bemerkelsesverdig vis å komme seg ned på føttene likevel.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg så at den hadde hatt fire millioner visninger, fortalte han til Aftenposten.

Treningssted i koronatiden: I familiens hage i Ski og i hallen like ved

Svingstangen i hagen hjemme i Ski er fin å benytte for Sondre Guttormsen. Her sammen med sin bror Simen (t.v.) 12. mai. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Det skal noen staver til for å bli en god stavhopper. Sondre Guttormsen gjør seg klar til trening hjemme. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Her er det broren Simen (t.v.) som får prøve seg. Sondre Guttormsen (i midten) følger med. Trener og pappa Atle til høyre. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Stavhopperen trener hjemme i Ski. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Sondre Guttormsen har gode treningsfasiliteter i nærområdet sitt i Ski. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN På denne treningsbanen, like ved hjemmet, trener Sondre Guttormsen for å holde formen ved like. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Pappa og trener Atle følger med når Sondre Guttormsen trener innendørs i Bærum 13. mai. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Sondre Guttormsen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

CAROLINE GRAHAM HANSEN, fotballspiller

Klubb: Barcelona

Status: Var tilfeldigvis hjemme i Oslo da Spania lukket landet. Skulle spilt kamper i den spanske toppserien nå, men sesongen ble avlyst 8. mai. Dermed ble Hansens Barcelona kåret som seriemestre.

Hun måtte feire seriemesterskapet på en skjerm sammen med de andre jentene. 24. mai skulle hun spilt Champions League-finale.

– Det er kjipt når det du har jobbet og trent for et helt år ikke blir noe av, sa Graham Hansen til Aftenposten et par dager før CL-finalen skulle vært spilt.

Det er fortsatt uklart om eller når finalen blir spilt.

Treningssted i koronatiden: Ullevaal stadion og ellers i Oslo

Norges Fotballforbund har satt Ullevaal stadion til dispensasjon for Norges beste fotballspillere under koronapandemien. Caroline Graham Hansen har vært én av dem som har benyttet seg av muligheten. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Caroline Graham Hansen (t.h.) trener sammen med barndomsvenn og Genk-spiller Mats Møller Dæhli (t.v.). Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Gressmatten på Ullevaal har vært helt perfekt under treningen, mener Caroline Graham Hansen (øverst). Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN Egentlig skulle hun vært i Barcelona nå. Men Spania lukket landet. Heldigvis var Caroline Graham Hansen i Norge på det tidspunktet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Caroline Graham Hansen hjemme i Oslo. 8. mai fikk hun beskjeden om at hun var blitt seriemester ni runder før sesongen skulle vært slutt. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN