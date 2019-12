Haaland vraket Solskjær og United. Det bør ikke overraske noen

OM FOTBALL: «Hele Fotball-Europa» lå paddeflate etter en tenåring fra Jæren. Erling Braut Haaland valgte Borussia Dortmund.

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke ser storfornøyd ut sammen med sitt nye storkjøp. Foto: Joel Kunz, Borussia Dortmund

Odd Inge Aas

Ole Gunnar Solskjær, Manchester United og Erling Braut Haaland. Det kunne se ut som «a match made in heaven». Førstnevnte var mannen som trygt geleidet den da 17 år gamle inn på toppfotballens scene i Molde.

Noen år senere er Solskjær sjefen på Drømmenes teater i Manchester. Haaland har brukt det siste året til å bli voksen, og en sensasjonell høst i Red Bull Salzburg har gjort ham til en av Europas mest ettertraktede spillere.

Tenåringen var klar for det neste karrieresteget og trengte en storklubb. Solskjær trenger forsterkninger og en spydspiss til gjenreisingen av United som et storlag.

For noen uker siden satte United-manageren seg på flyet til Salzburg for å overtale sin gamle elev til en tidlig gjenforening. «Han vet hva han skal gjøre», kommenterte Solskjær i etterkant av dagsturen til Mozarts hjemby.

Noen tolket det som at United-sjefen følte seg trygg på å få napp. Andre har pekt mot den tyske duoen Dortmund og RB Leipzig som de mest naturlige valgene for en ung spiss som fortsatt bare har et halvår bak seg på øverste nivå.

Solskjær og Haaland, da begge var i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Hvem vraket hvem?

En søndag i romjulen ble det altså klart at Haaland har sagt ja til 4,5 år i Tysklands mest folkerike delstat. Det føyer seg inn i det som ser ut som et mønster i ungguttens klubbvalg.

Han valgte Solskjær og Molde da hjembygda Bryne ble for liten. Storspill der gjorde at en rekke storklubber hadde ham på blokken. Haaland takket imidlertid nei til blant andre Juventus, fordi spilletid i Salzburg virket som et mye bedre karrieresteg.

Det er lett å argumentere for at United er en større klubb en Dortmund, men det er også enkelt å argumentere for at Bundesliga er en mer naturlig liga å utvikle seg i for Haaland nå.

Hvem som sa nei til hvem av han og United, er også noe uklart.

Da overgangen ble klar, tok det ikke lang tid før de engelske journalistene som følger United tettest, skrev at klubben hadde trukket seg fra forhandlingene med nordmannen.

Årsaken skal ha vært at Haaland-leiren krevde en utkjøpsklausul og prosenter av et eventuelt videresalg.

Det ble også presisert at Mino Raiola representerte Haaland i forhandlingene. Han er også agenten til Paul Pogba, og i den anledning har han fått et anstrengt forhold til Manchester-klubben. Bare det siste halvåret har han ved flere anledninger uttalt seg om fremtiden til den franske stjernen, som mange tror vil ende opp i Real Madrid før eller senere.

Mino Raiola er agenten til en rekke stjerner. Her med Mario Balotelli. Foto: VISUAL / BILDBYRÅN

Foreløpig er det vanskelig å vurdere om opplysningene mest av alt er brannslukking fra en vraket, engelsk storklubb, eller om det faktisk var United som satte foten ned.

Ifølge tyske medier gjør en klausul i Haalands forrige kontrakt at overgangssummen er på – i denne sammenheng – beskjedne 200 millioner kroner. Ryktet vil ha det til at Raiola er en agent som liker at spillerne hans bytter klubb nokså hyppig. I tillegg til at det er økonomisk lukrativt for spillerne, så sitter han også selv igjen med rause agenthonorar.

Det gjenstår å se hvor mange sesonger den norske stjernen blir værende i Dortmund.

Fakta Borussia Dortmund Fotballklubb fra Dortmund i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen. Spiller hjemmekampene sine på Westfalenstadion, som har en kapasitet på 81.365 tilskuere. Hovedtrener: Lucien Favre Tysk seriemester åtte ganger, senest i 2012. Cupmester fire ganger, senest i 2017. Vant Champions League i 1997, tapende finalist i 2013. Vant cupvinnercupen i 1966.

Den gule veggen

Det er uansett lett å se hva Haaland ville fått på Old Trafford. Selv om «De røde djevlene» på ingen måte er hva de var under Sir Alex Fergusons ledelse, så er de fortsatt en av verdens største klubber. I Solskjær ville jærbuen fått en manager som kjenner ham ut og inn, både som spiller og person. Akkurat det skal ikke undervurderes i møte med toppfotballens brutale krav.

Samtidig er det veldig enkelt å se hva han nå får hos sin nye arbeidsgiver.

Westfalenstadion har plass til over 81.000 lidenskapelige supportere. Nesten 25.000 av dem står på sørtribunen. Lydnivået og atmosfæren har gitt den navnet «Den gule veggen», og ingen enkelttribune i Europa huser flere fans.

Derfra så supporterne Jürgen Klopp lede klubben til Bundesliga-tittelen i 2011 og 2012. Året etter tapte de Champions League-finalen for Bayern München, det samme laget som har stukket av med de syv siste seriemesterskapene i Tyskland.

Haaland etter at han utlignet til 3–3 mot Liverpool på Anfield. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Akkurat det Dortmund trenger

Dortmund har lenge vært kjent som en klubb hvor store talenter får mye tillit og blomstrer. Tidligere har Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang fylt rollen Haaland nå skal inn i.

Ved halvspilt serie har de syv poeng opp til RB Leipzig på førsteplass, i en Bundesliga-utgave som er mer åpen enn på lenge. Dortmund er ett av fem lag som kjemper om tittelen, og 18. februar spiller de det første av to møter med Paris Saint-Germain i åttendedelsfinalen i Champions League.

Haaland står allerede med åtte mål på seks kamper i den turneringen for Salzburg. I østerriksk serie og cup er det blitt 20 mål på 16 kamper. Nå skal han spille for en mye større klubb, men han kommer også til en klubb som virkelig trenger en forsterkning i hans posisjon.

Jordan Sancho og Marco Reus er lagets toppscorere i ligaen med ni mål hver. Den kreative duoen er også svært gode tilretteleggere. Paco Alcaser har så langt kun notert seg for bare fem scoringer, og svakt spill fra ham har gjort at Mario Götze er blitt brukt i en uvant posisjon lengst fremme.

En rekke eksperter har pekt på at de gule og svarte skriker etter en spiss med Haalands ferdigheter.

EM-drømmen

Hvis Haaland spiller seg inn på laget, så er det også glimrende nyheter for landslagssjef Lars Lagerbäck. Det er litt under tre måneder til Serbia kommer til Ullevaal. Norge må vinne to vårkamper for å kvalifisere seg til sommerens europamesterskap.

Martin Ødegaard storspiller allerede for Real Sociedad i La Liga.

Den norske optimismen blir ikke noe mindre om Haaland fremover gjør det samme i gult og svart.

