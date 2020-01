Hvorfor blir Zlatan-statuen vandalisert gang på gang? Dette er historien bak.

Statuen av Zlatan Ibrahimovic er nå fjernet på ubestemt tid i hjembyen Malmö. Her er fire spørsmål og svar om Sveriges mest omtalte statue det siste halvåret.

Søndag ble føttene på statuen kuttet. Nå er den fjernet på ubestemt tid. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Fem ganger er statuen av den svenske fotballstjernen blitt vandalisert. Nå er skulpturen av den ferske AC Milan-spilleren fjernet inntil videre.

Dette har skjedd:

8. oktober 2019: Statuen blir avduket.

Her smiler Zlatan Ibrahimovic stolt da statuen ble avduket. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

27. november 2019: Zlatan Ibrahimovic blir deleier i fotballklubben Hammarby. Hodet på statuen blir tildekket av plast, og det plasseres et toalettsete på statuens arm.

De første tengene til vandaliseringen. Statuen får plast over hodet og et toalettsete rundt armen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

3. desember 2019: Statuen blir dekket av rød maling. På sokkelen står det skrevet «Judas!».

Noen dager senere blir statuen dekket av rød maling. Beskjeden på sokkelen er ikke til å ta feil av. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

12. desember 2019: Føttene på statuen blir forsøkt saget av.

Føttene på statuen blir forsøkt kuttet av. Det første forsøket lykkes ikke. Foto: EMIL LANGVAD / BILDBYRÅN

22. desember 2019: Nesen på statuen kappes av.

I desember blir nesen på statuen kappet av. En tå forsvinner også. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

5. januar 2020: Statuen vandaliseres for femte gang. Føttene sages av og statuen fjernes.

Føttene sto igjen etter 5. januar. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Her blir statuen fraktet bort. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Statuen av Sverige største fotballstjerne har altså ikke fått stått i fred. Her er fire spørsmål og svar om bakgrunnen for vandalismen:

Hvorfor fikk Zlatan en statue i Malmö?

Ibrahimovic vokste opp i bydelen Rosengård i Malmö. Syv år gammel begynte han å spille for Malmös barnelag, før han i 1999 fikk debuten for A-laget 11 år senere.

Etter to suksessfulle sesonger ble han solgt til den nederlandske toppklubben Ajax for omtrent 80 millioner svenske kroner. Det var den høyeste overgangssummen for en skandinavisk spiller på den tiden.

I byen, som ofte er forbundet med kriminalitet, har stjernespilleren gjennom karrieren stadig snakket varmt om hjemstedet.

– Jeg er fra Malmö, og uansett hvor jeg kommer representerer jeg Malmö. Den jeg er blitt er takket være Malmö, sa han i 2015.

I 2007 gikk han sammen med sponsoren Nike og bygget en fotballbane på Rosengård, der han selv spilte som barn. Det var for å gi noe tilbake. Banen fikk navnet Zlatan Court.

I en gangtunnel i Rosengård står et sitat Ibrahimovic har gjort verdenskjent: «Man kan ta en kille från Rosengård, men man kan inte ta Rosengård från en kille».

Ibrahimovic spilte 116 landskamper for Sverige, før han ga seg i 2016. Hans 62 landslagsmål er fortsatt rekord. Som takk for alt han har gjort for svensk fotball, bestemte det svenske fotballforbundet seg for å reise statuen i Malmö.

Zlatan Ibrahimovic blir hyllet av Malmö-fansen i 2017. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Hvorfor er den blitt vandalisert?

8. oktober i fjor ble statuen avduket utenfor fotballstadion i Malmö. I slutten av november ble det offentliggjort at Ibrahimovic hadde blitt deleier i stockholmsklubben Hammarby – en av Malmös rivaler i hjemlig serie.

– Jeg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia, sa han i et intervju med Aftonbladet.

Annonseringen ble svært dårlig mottatt av Malmö-supporterne. De følte på et svik. Da nyheten ble kjent, ble hodet på statuen tildekket med plast, og et toalettsete ble hengt på statuens arm.

– Han har brent alle broer til MFF, sa nestleder i supportergruppen MFF-support, Kaveh Hosseinpour, til SVT.

Deretter ble statuen tildekket av maling, hatefulle meldinger og nesen og en tå ble saget av.

5. januar var begge føttene på statuen avkappet, og statuen av AC Milan-spilleren ble omsider fjernet.

Zlatan under avdukningen av statuen i oktober i 2019. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Hva er Zlatans reaksjon?

Under avdukingen av statuen i oktober var Ibrahimovic tydelig stolt. Da bekymret han seg ikke for at den skulle bli utsatt for hærverk.

– Nei, absolutt ikke. Jeg vet at folk kommer til å beskytte den. Vi har hele Rosengård til å beskytte den, sa 38-åringen den gangen.

Han beskrev øyeblikket som «følelsesladd». I møtet med pressen ga han uttrykk for at han ønsket at hele verden skulle se statuen.

Siden har det vært tyst fra superstjernen. Han har knapt uttalt seg til pressen om ødeleggelsene, med unntak av et intervju med svenske TT.

– Jeg bruker ikke noe oppmerksomhet på det, ingen energi. Det er ikke noe å si. En dag kommer jeg til å si mitt, men ikke i dag, sa han.

Zlatan er nå tilbake i AC Milan etter et opphold i USA. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Kommer statuen tilbake?

På nåværende tidspunkt er det uvisst om statuen vil bli reist igjen. Partileder i Moderaterna, Torbjörn Tegnhammar, er klar på at den i så fall bør plasseres et annet sted.

– Vi i Moderaterna mener at statuen, når den er reparert, ikke bør settes tilbake der den sto, forteller han til Sydsvenskan.

Ifølge Tegnhammar kan det ta lang tid før man får se statuen igjen.

– Det kan vare en uke, ett år eller 30 år, sier han.

Siste ord er ikke sagt i denne saken.

