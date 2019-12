Østberg tilbake fra ensomheten: – Bedre enn jeg hadde våget å håpe på

Ingvild Flugstad Østberg var tilbake. Hun hadde aldri trodd at det skulle gå så bra.

Ingvild Flugstad Østberg var tilbake i verdenscupen og var bare 12 sekunder bak Ingvild Flugstad Østberg. Hun har i to måneder holdt på i ensomhet. Nå gikk hun skirenn igjen og da var hun lykkelig igjen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

LENZERHEIDE: For en uke siden, en regnvåt førjulsdag på Øverby skistadion på Gjøvik, spente Ingvild Flugstad Østberg på seg ski, startet klokken og gikk ut i skogen som om det skulle være konkurranse. Hun hadde trent alene siden hun fikk startnekt til sesongåpningen på Lillehammer.

Denne dagen før jul skulle hun gå et testløp. Det var sannsynlig at hun ville bestå den medisinske testen og bli klar for Tour de Ski. Bak seg hadde hun treningsøkter alene mens lagvenninner reiste Europa rundt for å gå verdenscup.

– Det testløpet gikk ikke bra. Det var regn i luften, sugeføre. Det var ille. Etterpå tenkte jeg at det må jo bli bedre enn dette, fortalte hun på skistadion i Lenzerheide.

Bare lykke

Østberg hadde akkurat gått inn til en 4.-plass i kamp med Ebba Andersson og Heidi Weng. Da de tre gjorde opp om annenplassen, var den suverene, Therese Johaug, altså vel i mål. Men avstanden opp var ikke avskrekkende. De tre var 12–13 sekunder bak. I den siste delen av løypa tok de til og med inn seks sekunder på Dalsbygdas mest suverene.

Selv om det ikke ble pallplass på 29-åringen fra Gjøvik, som vant Tour de Ski for ett år siden, var hun overstrømmende lykkelig over å være tilbake fra ensomheten.

– Dette var vanvittig artig og akkurat så morsomt som jeg hadde håpet det skulle være. I tillegg var det jo et bedre resultat enn jeg hadde våget å håpe på.

De følelsene hun hadde mellom sveitsiske alper var så totalt annerledes enn det hun hadde opplevd uken før på Gjøvik.

– Det er jo vanskelig å si hvor du står når du holder på for deg selv, alene. Det kan jo hende at det som skjedde i dag bare var flaks og gode ski. Vi får se.

Weng hadde overtenning

Nærmest bak Johaug var Heidi Weng. Det var hun som lengst prøvde å holde ryggen til Johaug. Det skulle hun ikke ha gjort, innså hun etter løpet.

– Det var for hard åpning for min del. Det gikk greit i en runde, men så ble jeg fryktelig stiv, og jeg lurte på hva jeg egentlig hadde gjort. Det var en litt idiotisk åpning av meg. Jeg hadde overtenning, sa hun.

