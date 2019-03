Grytebust ryktes til storklubb: Dette sier han om framtiden

Ifølge Ekstra Bladet vil Ståle Solbakken ha ham til FC København.

– Jeg forholder meg ganske rolig. Jeg har ikke tatt noen avgjørelse om det ene eller det andre og er åpen for det meste. Vi må vente litt før jeg kan si noe om hva som skjer med meg i sommer, sier målvakten til NTB.

OB har prøvd å få ham til å forlenge kontrakten, foreløpig uten hell.

– Ja, de har det, over en lengre periode. Det er jeg selvfølgelig glad for, og jeg er glad for tiden jeg har hatt i OB. Om jeg blir der eller går videre, får vi se når vi kommer litt lenger ut på våren.

FC København er ifølge Ekstra Bladet villig til å gi ham en signeringsbonus på 5 millioner danske kroner og en årslønn på rundt 3 millioner. Rivalen Brøndby skal også være svært interessert i nordmannen som to år på rad er kåret til superligaens beste målvakt.

– Når det gjelder enkeltklubber har jeg ingen kommentar nå, sier Grytebust, som har vært i OB siden 2016 og ikke er avvisende til at det er et greit tidspunkt å ta et nytt steg i karrieren.

– Det kan man godt si. Så kan man også si at jeg har utviklet meg år for år i en stor, fin klubb som OB, men det kan godt være at tiden er inne for å prøve noe annet, sier 29-åringen.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Super

Landslagets førstekeeper Rune Almenning Jarstein mener absolutt at Grytebust er klar for å gå til en større klubb.

– Det er ikke tvil om det. Sten har hatt en veldig, veldig god utvikling i Odense. Jeg har sett noen av kampene hans, og han har levert på stabilt høyt nivå hele tiden. Han er kåret til ligaens beste keeper, og han er også en veldig god venn av meg som jeg ønsker alt godt, sier han til NTB.

Han setter også pris på å ha Grytebust med i landslagstroppen.

– Ja, selvfølgelig. Vi henger sammen hver dag og prater mye. Sten er super.

Grytebust har ikke fått mange sjanser på landslaget. Han debuterte under Egil «Drillo» Olsen med et par minutters innhopp mot Makedonia i 2013, fikk en omgang under Per-Mathias Høgmo i 2014 og hittil en hel kamp i 2017 og en omgang i fjor under Lars Lagerbäck.

Ut over de fire landskampene har han sittet på benken 28 ganger. Han runder trolig 30 kamper som ubenyttet reserve under denne samlingen.

Stolt

– Det har blitt veldig mange flere kamper på benken enn på banen, men jeg er alltid stolt av å være på landslaget. Det er alltid en ære for meg, sier han til NTB.

– De fleste i landslagstroppen er vant til å spille, og det er litt uvant når man ikke gjør det, men jeg setter fram brystet på trening og gjør mitt beste, og så hjelper jeg de som skal spille mens jeg venter tålmodig på min sjanse.

Jarstein er udiskutabel førstekeeper nå, men han har også måttet være tålmodig. Han har over 50 kamper på landslagsbenken.

– Vi er tre keepere, og bare en får spille. Det er ikke så mange samlinger, så noen ganger går det et år uten at jeg får spille for Norge, men jeg er som sagt stolt av å være på landslaget. Vi er en gruppe som skal gjøre det godt sammen, og det er viktig å se det på den måten.