Hazard-dobbel sikret Belgia-seier tross kjempetabbe

Dermed fikk bronsevinneren fra fjorårets VM-sluttspill en pangstart på EM-kvalifiseringen. Russland regnes som landets tøffeste konkurrent om gruppeseieren.

En lagkompis gjorde riktignok jobben tøffere for Hazard & co torsdag. To minutter etter at Youri Tielemans hadde sendt Belgia i ledensen, rotet nemlig keeper Thibaut Courtois det virkelig til. Real Madrid-spilleren somlet fryktelig med ballen i beina i eget felt, og det utnyttet Russland. En russisk spiller fikk presset keeperen til å slå ballen rett i føttene til Denis Tsjerysjev, som sikkert satte inn 1-1 etter 16 minutter.

Derfra og ut var det Hazard-show. Først satte Chelsea-stjernen inn 2-1 på straffespark like før pause. Deretter punkterte han kampen med sin 3-1-scoring to minutter før slutt.

På overtid ble vondt til verre for Russland da Aleksandr Golovin ble utvist etter å ha pådratt seg to gule kort.

Belgias nabo Nederland kunne også juble for en strålende åpning på EM-kvalifiseringen torsdag. De kjørte fullstendig over Hviterussland og vant 4-0 etter to scoringer av Memphis Depay, samt mål av Liverpool-duoen Georginio Wijnaldum og Virgil van Dijk.

EM-kvalifisering fotball menn torsdag, 1. kampdag:

Gruppe C:

Nederland – Hviterussland 4-0 (i Rotterdam), Nord-Irland – Estland 2-0 (i Belfast).

Gruppe E:

Kroatia – Aserbajdsjan 2-1 (i Zagreb), Slovakia – Ungarn 2-0 (i Trnava).

Gruppe G:

Israel – Slovenia 1-1 (i Haifa), Makedonia – Latvia 3-1 (i Skopje), Østerrike – Polen 0-1 (i Wien).

Gruppe I:

Kasakhstan – Skottland 3-0 (i Astana), Kypros – San Marino 5-0 (i Nikosia), Belgia – Russland 3-1 (i Brussel).