Oslo Maraton har fått deltagere fra hele Norge med på nytt virtuelt løp på 17. mai

Arrangørene bak Oslo Maraton utfordrer nordmenn til å løpe på selveste nasjonaldagen. Nå arrangerer de et nytt virtuelt løp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oslo Maraton badet i sol i 2019. Om det blir Oslo Maraton i år, er fortsatt usikkert. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Responsen fra løpeglade nordmenn har ikke latt vente på seg. Allerede en liten uke etter at konseptet så smått ble rullet ut, har rundt 2000 personer meldt seg på for å løpe på 17. mai.

– Vi har påmeldte løpere fra 11 av 11 fylker i Norge. Det er veldig moro å se at vi får med det lange landet vårt på noe så enkelt som å løpe, opplyser Edwin Ingebrigtsen i Oslo Maraton.

Blant de påmeldte er det også 40 forskjellige nasjonaliteter.

Les også Denne mannen løp maraton i sin seks meter lange hage

Registreres på nettet

Virtuell konkurrering har vært i vinden etter at de strenge koronatiltakene kom til landet. Først ut var en rekke skiløpere som testet grensene ved å se hvor langt de kunne gå på 24 timer. Den siste tiden har også flere sykkelløp vært arrangert over nettet.

En gjenganger er å utøve aktiviteten på egen hånd ute for å registrere lengde og tid gjennom forskjellige apper.

Slik vil også Oslo Maraton-arrangøren gjennomføre arrangementet de har valgt å kalle «17. mairaton».

– For de fleste handler det om å ha det gøy. Mens for andre, er det viktig å gjennomføre det fort. Her har man sjansen til å få registrert distansen og tiden. Så blir det en resultatliste for dem som ønsker, sier Jack Waitz.

På Oslo Maraton er det ikke uvanlig med morsomme kostymer. Under 17. mairaton vil det bli premiert for beste antrekk. Foto: Mette Bugge

Fakta 17. mairaton Arrangeres av Oslo Maraton Er en virtuell konkurranse hvor løperne løper hvor de måtte ønske i Norge og registrer tid og distanse gjennom appsystemer.

Man kan også melde seg på uten å registrere via app om man ikke vil havne på resultatliste.

Gjennomføres på nasjonaldagen 17. mai

Påmelding er gratis.

Dette er distansene: 3x Hurra (3 kilometer) Jordbærmila (10 kilometer) Halvmaraton (21,1 kilometer) Maraton (42,2 kilometer) Trippelen (73,3 kilometer) Det vil være flere konkurranser underveis. Blant annet beste antrekk. Les mer

Ingen uvanlig treningsdag

Den tidligere treneren og ektemannen til løperlegenden Grete Waitz er en av initiativtagerne til løpet på nasjonaldagen. Han har allerede fått god respons fra løpermiljøet.

– Jeg kjenner folk som allerede har vært ute og sett på hvilken løype de skal ha 17. mai. Der de lager minst mulig problemer for folk og at det er en rask løype. Det er en del som kommer til å satse litt på det her, mener han.

For Waitz-familien er det å ta en treningsøkt på nasjonaldagen ingenting utenom det vanlige.

– 17. mai var treningsdag som alle andre, forteller han og utdyper:

– Grete var lærer i sin tid. Så hun løp tidlig, så var hun med på barnetog med klassen sin etterpå.

Jack Waitz mener det er positivt at nordmenn rører på seg i koronatiden. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Positivt at folk jogger

Joggere har under koronatiden måttet tåle en del kritikk for å ikke være flinke nok til å overholde smittevernreglene.

For Jack Waitz har det derimot vært positivt å se at flere og flere nordmenn bruker denne tiden til å løpe. Han har selv registrert den økende trenden.

– Jeg har aldri sett så mye mennesker ute. Det virker som om de som ikke har løpt noe særlig nå har tid til å røre på seg. Hvis dette kan være motivasjon til å få folk ut, så synes jeg det er interessant, sier han.

Les også Trude (48) har løpt 50 maraton. Det har gitt henne supereffekter som overrasker stort.

Jobber mot Oslo Maraton

Lørdag kom nyheten om at arrangementer med over 500 mennesker i Norge vil være forbudt frem til 1. september.

I fjor var det 23.000 mennesker påmeldt til Oslo Maraton, og 18–19.000 på startstreken.

Årets utgave skal etter planen avholdes 19. september, og fortsatt har arrangørene håp om at det blir løp.

– Vi jobber mot 19. september og at Oslo Maraton skal bli noe av. Samtidig så er vi forberedt på at vi ikke får lov. Men vi håper i det lengste at vi får lov å arrangere, sier Ingebrigtsen.