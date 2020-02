Syv år gammel jente sjokkerte e-sportsverdenen. Kan vinne fem millioner kroner.

Simone Lim (7) er en mester i Pokémon. Ungjenta er så god at hun slår langt eldre konkurrenter.

Her blir Simone Lim gratulert, kort tid etter at hun vant konkurransen. Foto: Sarah Cooper, ESL Australia

Hendelsen fikk nettet til å koke: Syv år gamle Simone Lim vant en internasjonal turnering i Nintendo Switch-spillet «Pokémon Sword & Shield». Det var en turnering for juniorer fra Oseania.

Den unge jenta fra Singapore, Simone Lim, slo den regjerende mesteren og storfavoritt Justin Miranda-Radbord (14). Miranda-Radbord er dobbelt så gammel, og nå skal syvåringen delta i VM i august. Der er pengepremien til vinneren fem millioner kroner.

Lim sjarmerte mange som fulgte med, og hun hadde en maskot under armen da hun ble fotografert. Ord som «sjokk» og «vantro» ble brukt for å beskrive det som skjedde.

– Jeg er glad, sa Lim selv i seiersintervjuet.

Rørende takketale

Da hun vant turneringen i spillet «Pokémon Sword & Shield», holdt hun dessuten en rørende takketale. Der fortalte hun at hun var veldig glad.

Ikke rart at e-sportselskere er imponert. Dette var den første store turneringen Lim stilte opp i – og hun gikk altså til topps på første forsøk.

Simone Lim har sjarmert mange etter seieren. Foto: Sarah Cooper, ESL Australia

Det som imponerte følgerne mest, var at hun vant det første spillet, tapte det andre, for så å komme sterkt tilbake som totalvinner med 2–1 i kamper.

Da alt var over, ble hun intervjuet. Da var det tid for å takke familie og venner. Dessuten ga hun uttrykk for at hun gleder seg til å delta i VM i august.

– Hadde aldri skjedd med norsk jente

– Syv år er ungt, men man blir så god fordi man trener, sier Jack Holand.

Han er generalsekretær i Norges e-sportsforbund.

– Dette hadde aldri skjedd med en norske jente, fortsetter Holand.

Jack Holand mener det er utenom det vanlige at en ung jente på syv år går til topps i en internasjonal juniorturnering. Foto: Privat

Han sikter til alderen og at kulturen i Asia er annerledes,

– Vi kan ikke sammenligne oss med Asia. Der er det helt andre holdninger, og de har andre spilltyper enn det vi har.

Men også her hjemme er det barn og unge som er aktive spillere, skjønt Holand tipper at de først blir ivrige ved 10-11-årsalder.

Og Norge har også unge mennesker som lykkes, som 16-åringen Emil Bergqvist Pedersen, som vant Fortnite med en østerriksk makker sist sommer. Premien var på 25,7 millioner norske kroner.

– Sånn sett er fem millioner småpenger i dette gamet her, legger Holstad til.

I den samme konkurransen der Pedersen gikk til topps, ble 15 år gamle Martin Foss Andersen nummer 14.

Antall klubber vokser i Norge

E-sport er uansett på full fart fremover.

Holand var nylig i Brussel, der han bidro sammen med representanter fra 22 andre nasjoner stiftet Det internasjonale e-sportsforbundet.

På rekordtid er det dannet godt over 20 klubber i Norge, og antallet spillere begynner å nærme seg tusen.

– Det er et tog som allerede er oppe i stor fart. Det gjelder å henge med, sier han.