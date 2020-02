For halvannet år siden veide han nesten 130 kilo. Nå har han signert for en av de beste klubbene på Sørlandet

Leif Isak Vinsjevik (22) har gått fra å veie 128 kilo til å skulle spille 3. divisjon. En fotballkamp som tilskuer ble vendepunktet.

Få år – og over 30 kilo – skiller disse to bildene av Leif Isak Vinsjevik. Nå er han klar for spill i MK. Foto: Privat

– Jeg var en veldig lat fotballspiller som ble reddet av teknikken. Etter hvert begynte de andre å løpe fra meg. Jeg skjønte ikke før jeg var 20 år at jeg måtte jobbe for ting.

Leif Isak Vinsjevik (22) er Mandalskameratenes nyeste tilskudd. For noen dager siden ble det klart at han skal spille for laget som i fjor endte på 2. plass i 3. divisjon.

Det har ikke vært noen selvfølge at det skulle skje.

– Kunne fint dytte nedpå store mengder

Vinsjevik er sønn av Leif Arne Vinsjevik som spilte for MK i en årrekke. Mange skjønte tidlig at også sønnen var et bra fotballtalent. Leif Isak ble tatt ut på eliteturneringer som 14-åring. Fotball var det han likte aller best å drive med.

– Han har jo alltid hatt et voldsomt fotballtalent, men egentrening og kosthold har vel aldri vært i hovedfokus. Isak kunne fint dytte nedpå store mengder kake, brus og mange kalorier etter trening uten å egentlig tenke over det, forteller barndomsvennen Ferdinand Fardal Kristoffersen.

Leif Isak Vinsjevik på sitt tyngste for noen år siden i Giv Akt-drakten. Foto: Privat

Etter treninger kunne han dytte innpå det meste av det han kaller «drittmat». Selv tror han sjokolade og ikke minst energidrikker ble den store synderen. Plutselig var han blitt 20 år og veide 128 kilo.

– Jeg gikk jo toppidrett på videregående. Jeg spilte bare fotball og har alltid vært glad i mat, samtidig som jeg nok ikke har vært særlig bra trent. Det har vært mer blikk for spillet og teknikken som har vært min greie, sier Vinsjevik.

Leif Isak Vinsjevik er sønn av Leif Arne Vinsjevik, som i mange år spilte for MK og som seinere har blitt en viktig mann for Giv Akt. Foto: Arkivfoto Fædrelandsvennen

– Visste at jeg kunne bli god nok

Han flyttet til Oslo. Spilte fotball for andrelaget til Sagene i 8. divisjon samtidig som han studerte. Noen kamper fikk han for førstelaget i 5. divisjon, men da som oppspillspunkt som han selv sier.

Det var en kamp som tilskuer som skulle få Vinsjevik til å endre livsstil. Han husker ikke helt hvilke lag som møttes, men i bevitningen av en kamp i 2. divisjon tenkte sørlendingen for seg selv at «dette nivået kunne jeg også spilt på». Han måtte bare kunne løpe.

– Jeg har alltid fått beskjed om at jeg kunne bli god, jeg måtte bare komme i bedre form. Jeg visste at jeg kunne bli god nok. Så var målet en gang å spille i MK, men lengre fram i tid, sier 22-åringen.

Leif Isak Vinsjevik i duell med Jerv-spiller Christopher MacConnacher for noen år siden. Foto: Giv Akt

Oppskriften til et lettere liv var ganske enkel. En total endring av kosthold måtte til. Sjokolade og brus ble byttet ut med knekkebrød, salat, kylling og egg. Skulle han unne seg noe ble det knekkebrød med Nugatti. Kiloene raste av. Ifølge Vinsjevik selv gikk han ned 25 kilo på fire måneder. På et halvt år var kroppsvekten redusert med 30 kilo. Nå veier han 95 kilo – noe som passer en fotballspiller på 195 centimeter litt bedre.

– Jeg har fått et mye enklere liv. Jeg har fått mer energi og blir enklere med på ting, sier han.

17 mål på 19 kamper

Men det aller beste er at drømmen om å følge i farens fotspor i MK har gått i oppfyllelse. Laget han var og så i Idrettsparken som ung. Han skjønner at han må bruke litt tid på å tilpasse seg nivået. 2019 brukte han første halvår i Giv-Akt i 5. divisjon og andre halvår i Sagene i 4. divisjon.

Det endte totalt med 17 mål på 19 kamper for den offensive spilleren.

– Da jeg gikk ned så mye som jeg gjorde følte jeg meg mye sprekere, men jeg hadde ikke den «punchen» som trengtes. Jeg hadde ikke musklene. Det var store omveltninger for kroppen. Nå føler jeg meg bedre rustet, sier han.

Leif Isak Vinsjevik er nå mer fysisk klar for å spille fotball. Han skal denne sesongen spille for MK. Foto: Privat

– Klok spiller

Trener Per Gunnar Laudal i MK kjenner Vinsjevik godt fra langt tilbake. Som trener for 97-årgangen til MK var han trener i mange tøffe kamper mot Giv Akt.

– Han er en klok fotballspiller med et bra skuddbein. Så har han nå funnet ut at han ikke bare kan stå og spille fotball. Han har gjort noen steg på den fysiske biten, sier Laudal uten å overdrive.

– Jeg har sagt til han at du kan ikke vente til du blir god nok, du må bli god nok. Vi har alltid sett at han er et høyere nivå inne, sier Laudal.

Start-spiller Eirik Wichne er en annen som har møtt Vinsjevik på banen mange ganger.

– Han har alltid vært ekstremt teknisk, men har slitt litt med det fysiske. Han har alltid vært et talent og nå har han endelig fått arbeidstalentet også. Jeg har tro på at det kan bli bra, sier den tidligere MK-spilleren.

