Fire snakkiser etter TIL-seieren: Pengene er på plass - forsøker å overtale RBK-spiller til overgang

RANHEIM-TIL 1–2

1) Snøkaoset TIL kom seirende ut av

Eliteseriesesongen 2019 fikk den verst tenkelige starten for «Gutan». Snøkaos og 0–1 etter 20 minutter gjorde at mange trodde trenden fra i vinter skulle fortsette inn i sesongen. Anders Jenssen feilpasning ga Ranheim-spissen akkurat den tiden han trengte på å skyte fra 16 meter, og på toppen av det traff ballen en uheldig Kent-Are Antonsen som gjorde at målvakt Gudmund Broks Kongshavn var sjanseløs.

Et par minutter senere sendte dommeren lagene i garderoben for på at banen skulle måkes. Et lite kvarter senere kom et helt annet TIL-lag tilbake på banen.

Derfra og ut var det TIL som var det dominerende laget, og det var meget fortjent da Daniel Berntsen fant Mikael Norø Ingebrigtsen halvveis i andre omgang. Duoen viste at de er i stand til å erstatte kraften Gjermund Åsen besitter.

Kampen døde litt de siste minuttene, helt til Onni Valakari dukket opp og stanget inn 2–1, noe som betyr tre poeng med på flyet nordover.

2) TIL-jakten på nye spillere fortsetter helt til deadline

TIL har gjennom helga jobbet for å sikre seg RBKs Besim Serbecic på lån ut sesongen. Etter det iTromsø er kjent med har Serbecic gitt uttrykk for at han ikke ønsker en TIL-overgang, men det stopper ikke klubbledelsen fra å forsøke.

Serbecic, som søndag kveld var i troppen i RBKs serieåpning mot Bodø/Glimt skal være svært usikker på om det rette steget for hans del er en overgang til TIL, men muligheten skal fortsatt være til stede for at en overgang blir en realitet.

Samtidig jobber TIL-ledelsen etter det iTromsø er kjent med, med andre løsninger. En fordel er at økonomien er på plass. Med hjelp av gode venner, som blant annet Trond Mohn, er et spleiselag på plass for å sikre at klubben har råd til lønn.

TIL vil jobbe helt til overgangsvinduet stenger mandag kveld for å se om enten Serbecic eller andre kan forsterke laget.

3) Trenerens sønn ble matchvinner

Onni Valakari har hatt en utfordrende vinter. En rekke kamper har Simo Valakaris sønn slitt med å sette sitt preg på TIL-laget fra sin midtbaneposisjon. Også mot Ranheim var han langt fra lagets beste spiller, helt til det virkelig gjaldt på overtid.

Et perfekt lagt innlegg fra Daniel Berntsen endte på hodet til Valakari etter et perfekt løp inn i 16-meteren, og dermed seier til «Gutan» i sesongåpningen.

Gleden han og lagkameratene viste var ikke til å ta feil av. Dette betydde mye etter en tung vinter med mange tap.

4) Forsvarsgamblingen lyktes for Valakari

Gjennom vinteren har hovedtrener Simo Valakari i hovedsak kjørt tre midtstoppere. Mot Ranheim valgte han å kjøre med fire forsvarsspillere. Det skulle betale seg. For etter en svak start av Anders Jenssen hentet både han og resten av forsvarsrekka seg virkelig inn.

Valakari kommer nok til å variere mellom tre og fire stoppere ettersom hvem de møter, men det må være betryggende å se at laget fungerer slik de var stilt opp mot Ranheim.