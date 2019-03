Møtet mellom Start og Rekdal er utsatt

Det bekrefter styreleder i IK Start Monica Grimstad overfor Fædrelandsvennen.

– Kjetils advokat har bedt om litt tid. Vi har sagt at det er ok, og foreslått tirsdag neste uke. Har ikke fått tidspunktet bekreftet, skriver Monica Grimstad i en epost.

Det var VG som først meldte nyheten.

Fædrelandsvennen har forsøkt å nå Rekdals advokat Erik Flågan, men han har ikke besvart våre henvendelser. Leder i Trenerforeningen Teddy Moen sier til Fædrelandsvennen at det nå er advokat Flågan som ivaretar Rekdals interesser.

Det var torsdag at Start tok ut personalsak mot Kjetil Rekdal, grunnet det styreleder Monica Grimstad skyldes «mange enkelthendelser».

Han leder ikke laget i serieåpningen mot Aalesund, og er ikke til stede på Starts trening fredag.

Rekdals advokat sendte torsdag ettermiddag ut en pressemelding:

– Vi er nå i ferd med å sette oss inn i saken, men stiller allerede nå spørsmålstegn til arbeidsgivers håndtering av Kjetil Rekdals ansettelsesforhold. Klubbens såkalte «personalsak» kommer som lyn fra klar himmel. Vi vet ikke hva den inneholder, og er derfor avskåret fra å ta til motmæle, sier Flågan i en pressemelding.

– Jeg vil nå forholde meg til rådene fra min advokat, og det faktum at jeg fortsatt har en gyldig arbeidsavtale som hovedtrener for IK Start. Jeg er lei meg for at klubbens håndtering to dager før seriestart har satt spillere, fans og alle som er glade i IK Start i en uholdbar og svært beklagelig situasjon, sier Rekdal.

Saken oppdateres