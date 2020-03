Eggen med flik av EM-håp: Tror viruset «brenner ut» og at dagliglivet blir mer positivt

Nils Arne Eggen (78) lukker ikke døra for et fotball-EM til sommeren. Han tror virusangrepet vil gjøre Norge til et bedre land å leve i.

Publisert: Nå nettopp

Nils Arne Eggen i aksjon under årsmøtet til Rosenborg i februar. Foto: Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Idretten er satt på vent i Norge og store deler av Europa. Fra Fannrem observerer fotballegenden Eggen hva som skjer.

– Jeg stoler på at de som er satt til å ta avgjørelsene har tenkt gjennom helheten. Det viktigste nå er å få stoppet utbredelsen av viruset, sier Eggen til NTB.

– Fotball-EM?

– Jeg er alltid optimist. Når man setter inn en slik kraftanstrengelse over hele Europa, så er det mye som kan skje positivt. Det vil skje, og dette viruset vil brenne seg ut det også, sier Eggen.

Tirsdag blir det holdt en videokonferanse i UEFA-regi. I etterkant skal styret i fotballforbundet ta beslutninger blant annet om EM og Champions League og europaligaen.

Samlende

– Individets ansvar må gjøres helt klart, og det er det gjort innen idretten også. Vi har kanskje vært litt uforsiktig på enkelte områder, jeg tenker på nærkontakt og klemming. Men det virker som folk er veldig flinke til å korrigere seg selv.

Eggen ble født i 1941 under 2. verdenskrig.

– Kan du huske en situasjon der Norge har vært så opptatt av en ting og i stor grad synes å ha omsorg for hverandre?

– Det har vel nesten aldri skjedd. Det skjedde vel knapt under krigen. Nei, denne situasjonen er ganske alvorlig.

Bedre

– Det som forundrer meg litt i ettertid, og da er det lett å si det, er at reaksjonen ikke kom før. Vi var litt seint ute for eksempel når det gjelder skiferier sør i Europa. Det er ikke kritikk fra min side, men det ble ikke tatt alvorlig nok på enkelte områder.

Eggen tror virus-situasjonen kan gi en god effekt på sikt for det norske samfunnet.

– Jeg er godfot-praktiker. Jeg er sikker på at vi klarer å snu det vi er oppe i nå til noe positivt på den måten at dagliglivet etter viruset vil bli mer positivt enn før, sier Nils Arne Eggen.

