Skistad slo tilbake med karrierebeste, men var likevel irritert

Kristine Stavås Skistad (21) har slitt stort denne sesongen. Hjemme på Konnerud var hun tilbake i verdenstoppen.

Kristin Stavås Skistad ble nummer fire på sprinten på Konnerud. Foto: Terje Pedersen

OSLO/KONNERUD: – Hvor viktig en 4.-plass er, vet jeg ikke. Det er en opptur, sier Kristine Stavås Skistad.

Til tross for både sesong- og karrierebeste på Konnerud, samme sted som 21-åringen er vokst opp, klarte hun ikke å være helt fornøyd.

– Når to svensker ender på pallen på hjemmebane, er det ikke ideelt, konstaterer hun.

Jonna Sundling vant nemlig rennet foran sveitsiske Nadine Fähndrich og svenske Linn Svahn. Skistad havnet akkurat utenfor pallen.

Det var uttalelsene, kombinert med resultatene, som gjorde henne til et fenomen forrige sesong. Stadig vekk sendte hun stikk til svenskene, men denne sesongen har hun hatt nok med å konsentrere seg om seg selv.

– Det hjelper på, men å bli slått er også en motivasjon, forteller hun.

Det ble karrierebeste på Kristine Stavås Skistad på Konnerud. Foto: Terje Bendiksby

Tøff sesong

Forrige sesong åpnet Skistad med 2.-plass under sesongåpningen på Beitostølen. Da hun kort tid senere endte på 5.-plass i verdenscupsprinten på Lillehammer, hadde de fleste fått øynene opp for henne.

De gode resultatene ble belønnet med en VM-plass i Seefeld. Der falt hun fra mulighet til å kjempe om medalje. Tårene rant, og den store skuffelsen var et faktum.

Denne sesongen har skuffelsene fortsatt. Hennes beste plassering i verdenscupen før Konnerud-rennet var en 26.-plass. Hun innrømmer at det har vært tøft å oppleve svake resultater i så lang tid.

– Jeg må ikke bryte meg selv ned. Jeg må finne ut og lære av det jeg har gjort denne sesongen, forteller hun åpenhjertig på spørsmål om hvordan hun vil beskrive den tunge sesongen.

Kristine Stavås Skistad var uheldig og falt under VM-sprinten i Seefeld i fjor. Foto: PHILIPP BREM / BILDBYRÅN

Ønsker seg et sprintlandslag

Denne sesongen har Skistad var en del av rekruttlandslaget. Før sesongen var det snakk om at hun var en potensiell landslagsløper, men det ble til slutt besluttet at hun ikke skulle bli tatt ut på det øverste nivået.

– Etter nøye overveiing har vi valgt det som vi mener vil gavne hennes utvikling best, sa landslagstrener Ole Morten Iversen da landslaget ble offentliggjort før sesongen.

Skistad er ikke i tvil om at hun ønsker seg tilbake på landslaget. Men aller helst tror hun at det hadde vært best for hennes egen del å være tilknyttet et sprintlandslag. Det er bare ett problem: per nå finnes det ikke et sprintlag for kvinnelandslaget.

– Vi har ikke noe sprintlandslag nå, men vi har mange lovende og unge sprintere. Jeg tror de kan dra nytte av å være på et lag, som ikke er så gode på lange distanser og lange intervalldrag. Da har man noen man kan trene med, som er litt mer jevne, sier hun.

– Jeg mener det bør opprettes, men det er ikke min jobb. For min del ønsker jeg det, legger hun til.

Dersom det ikke blir et sprintlandslag, er hun usikker på om hun vil foretrekke det vanlige landslaget eller rekruttlandslaget. Hun ønsker ikke å spekulere på hva som er sannsynlig for henne til neste år.

– Jeg må planlegge med trenerne min og finne ut hva som er riktig vei for meg, sier Skistad.

Og noe sprintlandslag blir det neppe noe av. Sjefen for norsk langrenn, Espen Bjervig, avviser at det er aktuelt å opprette et eget sprintlag for damer kommende sesong.