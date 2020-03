Kaos i omstridt sjakkturnering: Nå vil russer stoppe konkurransen i eget land

Aleksandr Grisjtsjuk mener kandidatturneringen burde stanses umiddelbart. NRK-ekspert Atle Grønn er forbauset over russerens knallharde kritikk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Aleksandr Grisjtsjuk (innfelt) ønsker å stanse kandidatturneringen i Jekaterinburg. Foto: Maria Emelianova / Lennart Ootes

Åtte spillere kjemper i disse dager om å få møte Magnus Carlsen i VM-kamp i 2020. Stemningen rundt kandidatturneringen i Jekaterinburg i Russland er derimot ikke særlig god, skal man tro russiske Aleksandr Grisjtsjuk.

I et intervju etter søndagens partier ba hjemmehåpet om at turneringen stoppes umiddelbart på grunn av koronaviruset.

– Formen min er elendig. Jeg ønsker ikke å spille i det hele tatt. I begynnelsen hadde jeg ikke noen klar mening, men i løpet av de siste dagene er det blitt tydelig for meg at turneringen burde stoppes, sa Grisjtsjuk til Det internasjonale sjakkforbundets (Fide) Youtube-kanal.

Aleksandr Grisjtsjuk og landsmann Jan Nepomnijasjtsji hilset på denne måten da de møttes tidligere i turneringen. Sistnevnte leder etter fem partier. Foto: Handout / REUTERS

NRK-ekspert overrasket

Atle Grønn, Aftenpostens sjakkspaltist og professor i russisk ved Universitetet i Oslo, mener kraftsalven er oppsiktsvekkende.

– Det var faktisk ganske sterke saker fra Grisjtsjuk. Han representerer Russland som arrangørland, så det er ganske spesielt, sier Grønn.

NRK-eksperten tror russeren setter ord på det mange føler, nemlig at de var usikre på hvordan turneringen skulle bli i forkant, og at det viste seg å bli «rart» og «ubehagelig» da de først kom i gang.

– Det viser jo at det finnes en slags ytringsfrihet i Russland. Det er vanskelig å tenke seg at dette skulle skje i Sovjet-perioden. De har ikke pressefrihet slik vi er vant til, men det er tydeligvis muligheter for å ytre seg ganske fritt. Grisjtsjuk er kjent for å være frittalende, men jeg var likevel overrasket over at han var så hard, sier Grønn.

NRK-ekspert Atle Grønn er forbauset over den harde kritikken til Aleksandr Grisjtsjuk. Foto: Dan P. Neegaard / Kurt Haugli

– Atmosfæren er veldig fiendtlig

Russeren er den fjerde spilleren til å be om en utsettelse av turneringen.

– Nå er det tre spillere som ikke ønsker å spille. Caruana har sagt at han ikke er spesielt begeistret, Wang Hao sa det før turneringen, og Ding Liren er neppe fornøyd, men han er nok for beskjeden til å si det, sier Grønn.

Teimur Radjabov er den fjerde. Han trakk seg i forkant av turneringen. Franske Maxime Vachier-Lagrave kom inn som erstatter for aserbajdsjaneren.

– Hele atmosfæren er veldig fiendtlig. Sikkerhetsvaktene går rundt med masker. Det er veldig vanskelig. Jeg vil ikke spille eller være her. Med det tatt i betraktning, er jeg ganske fornøyd med resultat, sa Grisjtsjuk, som ligger på femteplass.

– Det er ikke tilfeldig at alt annet er stoppet. Vi er det eneste sportsarrangementet som holder det gående. Det burde stoppes eller utsettes, sa Grisjtsjuk.

Fabiano Caruana og Anish Giri er usikre på hvordan de skal komme seg hjem etter turneringen. Foto: Lennart Ootes

Vet ikke hvordan de skal komme hjem

Flere av sjakkspillerne har også uttrykt bekymring for hva de skal gjøre etter at turneringen er ferdigspilt. Fabiano Caruana, som tapte for Magnus Carlsen i det forrige verdensmesterskapet, er i villrede.

– Jeg vet ikke om jeg har noe sted å dra etter dette. Jeg kan havne hvor som helst, og jeg er ikke sikker på hvor. Amerikanske myndigheter har sagt at statsborgere ikke kan vende hjem igjen om de ikke gjør det med en gang, sa Caruana.

Nederlenderen Anish Giri, som ble intervjuet sammen med Caruana etter deres parti mot hverandre, setter sin lit til det internasjonale sjakkforbundet.

– Jeg har troen på at Fide skal fly alle spillerne til husene sine med privatfly. Det er mitt eneste håp, sa Giri noe spøkefullt.

– Spesielt at han ikke viser lojalitet

– Det er faktisk ikke helt utenkelig, for det er russiske oligarker i dette sjakkmiljøet. Det er mulig de finner på en slik løsning, men jeg vet ikke hvordan det er med visa og sånt, sier Grønn.

Sjakkeksperten vil ikke si at det er noe synd på spillerne, men omtaler det hele som en bisarr situasjon. Han sammenligner turneringen med VM i 1965. Da ble mesterskapet avholdt på Cuba, men på grunn av landets konflikt med USA, måtte amerikanske Bobby Fischer gjøre trekkene sine fra New York via telegram.

– Det er ikke sikkert at sjakktrekkene lider så mye av det her. Jeg tror ikke det påvirker spillerne så mye når de setter seg ned ved bordene, men det er litt trist at de er så fiendtlig innstilt til turneringen som det Grisjtsjuk tydeligvis er, sier Grønn.

– Det spesielle er at han ikke viser noe lojalitet overfor arrangøren og hjemlandet. Derfor er det desto større grunn til å tro at han mener det han sier, legger han til.

Teimur Radjabov trakk seg i forkant av turneringen på grunn av bekymringer rundt koronaviruset. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Ingen planer om å stoppe turneringen

Emil Sutovsky, direktør i Fide, skriver i en uttalelse at de ikke har noen planer om å stoppe arrangementet.

– Vi gjør vårt ytterste for å møte kravene til lokale myndigheter, samtidig som vi ikke ønsker å overvelde spillerne med tester, sier Sutovsky, og legger til:

– Selvfølgelig er det ikke lett for spillerne, og det er heller ikke lett for FIDE. Vi snakker med spillerne hver dag og forsøker å møte ønskene deres for å minske det psykologiske presset, fortsetter han.

FIDE har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om de kommer til å hjelpe spillerne med å komme hjem etter turneringen.

Tror turneringen kan bli stanset etter sju runder

At Fide sier at de ikke har noen planer om å stanse arrangementet, mener Grønn er det eneste arrangøren kan si på dette stadiet.

– Jeg gjetter at de satser på å holde det til sjuende runde. De skal spille to ganger mot hverandre, så da vil de være halvveis. Hvis de hadde sagt nå at de vurderer å utsette, måtte de gjort det. De kan ikke så tvil rundt det, sier Grønn.

Fakta VM-kandidatturnering i Jekaterinburg mandag, 5. runde: Anish Giri, Nederland – Fabiano Caruana, USA 0,5-0,5, Aleksandr Grisjtsjuk, Russland – Ding Liren, Kina 0,5-0,5, Kirill Aleksejenko, Russland – Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 0,5-0,5, Jan Nepomnijasjtsji, Russland – Wang Hao, Kina 1–0. Stillingen 1) Nepomnijasjtsji 3,5, 2) Vachier-Lagrave 3, 3) Caruana 2,5, 4) Wang 2,5 5) Grisjtsjuk 2,5, 6) Ding 2, 7) Giri 2, 8) Aleksejenko 2. Ni runder gjenstår etter søndagens partier. Den avsluttende runden spilles 3. april. Deretter venter eventuelle omspill. (©NTB) Les mer