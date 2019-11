Tidligere i uken ble Facebook-siden med navnet «VM-Skøyter: Votter søkes» opprettet. Der kommer det frem at vertskapet gjerne vil «gi deltagerne og støtteapparat, som kommer fra hele verden, et minne fra Norge».

Tanken er å dele ut hjemmestrikkede votter. I «utlysningen» står det at behovet ligger på rundt 170 par i ulike størrelser til kvinner og menn.

Ideen kom blant kontoransatte i Norges Skøyteforbund.

– Det er et initiativ for å skape entusiasme rundt et VM på hjemmebane. Jeg synes det er en glimrende idé, og interessen har vært god siden oppfordringen ble lagt ut på Facebook. Det ser lovende ut med tanke på det antallet votter som vi trenger, sier skøytepresident Mona Adolfsen.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Bærekraftig

Enkelte av dem som sender votter til skøyteforbundet innen 1. februar, vil få gratisbilletter til verdensmesterskapet i sprint og allround. Vinnere blir kåret etter en trekning.

– Hva skjer med vottene som eventuelt blir til overs?

– Det har vi ikke lagt en plan for, men man skal være helt trygg på at vottene vil bli tatt vare på og komme noen i skøytesporten til gode, forteller Adolfsen.

Hun mener dugnaden er en «fin måte å bruke folk og ressurser på uten å bruke mye penger».

– Vi lever i en tid der vi ønsker å støtte opp om alt som har med bærekraft å gjøre. Dette er en bra måte å involvere folk på og kunne gi bort en nasjonal gave.

Mette Bugge

Håper på fulle tribuner

Verdensmesterskapet på skøyter vil gå i Vikingskipet i Hamar over tre dager mellom 28. februar og 1. mars. Det er første gang i VM-historien at sprint og allround samles i ett og samme mesterskap.

Arenaen fra 1994-OL arrangerte et skøyte-VM senest i 2017. Da sto kun allround på programmet. Norges Skøyteforbund har en klar ambisjon om å fylle Vikingskipet i alle dagene mesterskapet pågår.

– Det er hovedmålet, men vi ønsker selvfølgelig et VM som også blir preget av gode norske prestasjoner. I tillegg forventer vi en god is og raske tider. Det skal bli en ordentlig fight og være spennende å se på, sier Mona Adolfsen.

Hun er som alle andre skøyteinteresserte nordmenn skuffet over den norske sesongstarten i verdenscupen. Med få unntak var åpningshelgen i Minsk svært dyster for Norge.

– Jeg hadde ønsket en lettere start, men bekymret er jeg ikke. Dette er en idrett med marginer, og sesongen er lang. Jeg var mye mer bekymret da jeg fikk meldingen om kræsjet i Inzell, sier Adolfsen og viser til sykkelulykken til Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen i Tyskland i slutten av september.