Kjøper VM-billetter, men aner ikke om de kan brukes

I Tyskland vil de ha fulle tribuner når Therese Johaug skal gå for VM-gull. Det er likevel mye usikkerhet rundt vinterens store mesterskap.

Therese Johaug jubler etter å ha vunnet på langrennsstadionet i Oberstdorf under Tour de Ski sist vinter. Det er på samme stadion hun håper å kunne juble under VM kommende sesong. Det er ikke sikkert så mange får sett henne på arenaen, men arrangøren har startet billettsalget allerede. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nesten som om alt skulle være normalt, sendte VM-arrangører ut sine invitasjoner til utøvere og nasjoner sist uke.

«I februar 2021 vil verden rette sine øyne mot Oberstdorf for to hele uker med konkurranser i verdensklasse og storartede festligheter», skriver FIS-president Gian Franco Kasper i invitasjonen som er sendt ut til lagene.

Den aldrende presidenten som sitter på overtid siden vårens FIS-kongress i thailandske Pattaya ble utsatt, virker overbevist om at dette skal gå bra. Men både Kasper og alle andre forstår at situasjonen kan endre seg fort.

– Vi var kanskje større optimister før sommeren enn akkurat nå, med stadige meldinger om nye utbrudd. Det er krevende og forholde seg til, og vi må leve med usikkerheten helt frem til sesongstart og VM-start, sier Erik Røste til Aftenposten. Han er skipresident i Norge og sitter i FIS-styret.

Norges skipresident Erik Røste sammen med FIS-president Franco Kasper under fjorårets VM i alpint i Åre. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Muligheter

De store spørsmålene er likevel: Vil det være mulig å arrangere et VM i nordiske grener i tyske Oberstdorf allerede vinteren 2021? Vil det være mulig å arrangere et alpin-VM i Italia og et skiskytter-VM i Slovenia et drøyt halvt år fra nå?

De som har jobbet i årevis for å planlegge, tror og håper det. De store internasjonale forbundene tror og håper det.

– For øyeblikket planlegger vi et VM med full tilskuerkapasitet, sa Moritz Beckers-Schwarz, en av toppene i arrangørselskapet for VM i Oberstdorf, til Augsburger Allegemeine i midten av juli.

De tyske arrangørene har et mer enn et håp om at de skal kunne kjøre på med fullt hus, øl, hornmusikk og bratwurst. Billettsalget har startet til VM neste år. Rundt 25.000 billetter er solgt allerede.

Erik Røste er en av fire FIS-styremedlemmer i en egen arbeidsgruppe i Det internasjonale skiforbundet som har fått navnet «COVID-19 support group». Gruppen skal håndtere virksomheten i en usikker tid. Han har en viss forståelse for at arrangørene ønsker å være tidlig ute til tross for tilstanden i verden.

– Vi i styret i FIS har ikke diskutert beslutningen om å starte billettsalget. Jeg tror arrangørene er innforstått med at det kan komme raske endringer. Det må samtidig være lov til å ha to tanker i hodet samtidig.

Fakta Vinterens mesterskap Det er en rekke store mesterskap som skal arrangeres i løpet av vinteren. Her de mest sentrale. 10. desember–13. desember: VM i skiflyvning i Planica i Slovenia 7. februar–21. februar: VM alpint i Cortina i Italia 9. februar–21. februar: VM skiskyting i Pokljuka i Slovenia 18. februar–28. februar: VM ski fristil og snøbrett i Zhangjiakou i Kina 24. februar–7. mars: VM nordiske grener i Oberstdorf, Tyskland Les mer

Pengene tilbake

Skulle myndighetene finne ut at tilskuerne ikke får komme inn stadion i Oberstdorf, lover Moritz Beckers-Schwarz at de skal få pengene tilbake.

Det blir solgt billetter som er personlig med navn og adresse. I tillegg er det utarbeidet et system for smittevern for VM i Oberstdorf. Dette systemet skal etter planen testes ut under hoppuka rundt nyttår, der Oberstdorf er arrangør av det første rennet.

Så langt som til billettsalg er ikke arrangørene av alpin-VM i italienske Cortina d’Ampezzo. I vår ba de om at hele mesterskapet i 2021 måtte flyttes. Det nordlige Italia var pandemiens episenter den gang. Nå har italienerne fått utbruddene mer under kontroll.

Sjefen for alpin-VM, Alessandro Benetton, stråler nå av optimisme i pressemeldinger.

– Vårt forslag til å utsette mesterskapet var med sikte på å gi mer tid til det lokale, nasjonale og internasjonale alpinfamilien til å arrangere et uforglemmelig mesterskap. Men nå er vi klare og vil vise at dette VM kan endre historien i en region til tross for dagens vanskelige situasjon, pressemelder Benetton.

Oberstdorf er arena for det første rennet i hoppuken hvert år. Og det er alltid fullt hus. Nå kan du kjøpe billetter til hoppkonkurransene, men det er langt fra sikkert at du kan bruke dem. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Plan A – foreløpig

Alle arrangører er optimister mens det ennå er sommer og lenge igjen. Bakom alt lurer viruset.

– Ingen endringer er blitt gjort i terminlisten så langt. Men ettersom situasjonen endrer seg kontinuerlig, så planlegger IBU for flere alternative scenarioer, heter det i en uttalelse etter IBUs (Det internasjonale skiskytterforbundet) siste styremøte i slutten av juli.

Tore Bøygard, tidligere skiskytterpresident i Norge og nå styremedlem i IBU, krysser fingre og håper. Han følger kontinuerlig med på smittetall og koronanyheter.

– Akkurat nå kan det jo se ut som vi kan få et VM i Slovenia. Men spør du meg nå om det blir med eller uten tilskuere og ellers som planlagt, så kan jeg bare si at jeg ikke aner.

Tredelt beslutning

IBU har delt sesongen inn i tre deler og fatter beslutninger etter hvert om hvordan det hele skal avvikles. Den første delen, rennene før jul, skal avholdes som planlagt. Tror han.

– Akkurat slik det ser ut nå, blir det tur til verdenscupåpningen i Finland dersom alle lands utøvere kommer inn uten karantene, sier han.

Han er enig om at det meste vil handle om tro, tvil og håp i de nærmeste månedene. Det er for tidlig å vinterutrustede bobilen, kjøpe flybilletter eller arenabilletter, bestille hotell og glede seg ubetinget til vintersport på arenaen.

– Det eneste jeg tror jeg kan si, er at alle får se det meste på TV.

PS: Fredag bestemte styret i FIS seg for å utsette kongressen til våren 2021. Dermed blir det tre nye FIS-VM som president for 76 år gamle Franco Kasper.