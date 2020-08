Trondsen forlater Rosenborg – blir lagkamerat med Sørloth

Anders Trondsen reiser til Trabzonspor i Tyrkia.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Anders Trondsen er ikke Rosenborg-spiller særlig mye lengre. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Det bekrefter Rosenborg på sitt nettsted lørdag kveld. Trønderne skriver at de er enig med den tyrkiske klubben om en overgang for 25-åringen.

– Anders har gjort en veldig god jobb for Rosenborg gjennom flere år. Vi ønsker han lykke til i Tyrkia, sier sportslig leder Micke Dorsin.

I Tyrkia ser Trondsen foreløpig ut til å bli lagkamerat med Alexander Sørloth, hvis ikke spissen reiser til en annen klubb.

Nordmannen ble hentet inn på et lån over to år, men etter gode prestasjoner og toppscorertittel i debutsesongen i tyrkisk superliga er han aktuell for større klubber.

Rosenborg opplyser at Trondsen ikke reiser til Tyrkia helt ennå, som vil bety at han er i troppen som møter Sarpsborg 08 søndag kveld.

Trabzonspor skriver på Twitter at de er enige med Trondsen om en fireårsavtale.