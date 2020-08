Slik blir håndballsesongen: Kun de beste deltar i NM og ungdomsserier blir utsatt

Norges Håndballforbund må gjøre flere grep i kalenderen for 2020/21-sesongen.

Vipers er regjerende cupmester. Det vil i høst kun være NM-kamper mellom lag på de to øverste nivåene. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Smittesituasjonen og myndighetenes retningslinjer gjør at det blir flere endringer for norsk klubbhåndball i høst. Det gjeldet både nasjonalt og regionalt.

Fra før er det klart at eliteserien for menn starter sesongen 26. august, mens kvinnene går i gang tre dager senere. 1. divisjon serieåpner 5. september for menn og 13. september for kvinner.

På sine nettsider opplyser Norges Håndballforbund om disse forandringene:

NM for seniorer

Cupen vil kommende sesong kun bestå av lag fra eliteserien og 1. divisjon. Bakgrunnen er at det fortsatt ikke er klart når lag på lavere nivå kan gå i gang med kontrakttrening eller når de kan spille kamper igjen.

Grepet gjør at NM kan starte til planlagt tid, men spilledatoer og arenaer for semifinaler og finaler blir vurdert senere om det fortsatt er begrensninger for antall tilskuere utover høsten.

Lag som er oppført med motstand fra 2. divisjon i det gjeldende NM-oppsettet, vil få walkover.

2. divisjon

Siden det kun er topphåndballen (eliteserien og 1. divisjon) som har fått klarsignal til å trene og spille kamper, er sesongstarten for 2. divisjon satt på vent. I første omgang er alle kamper mellom 2. og 20. september utsatt.

Forbundet opplyser at klubbene må belage seg på at sesongen blir utvidet kommende vår. De utsatte kampene er foreløpig lagt inn i terminlisten uten ny dato.

Det kan også bli ytterligere utsettelser, og det kan føre til ny spillemodell for 2. divisjon.

Kristiane Knutsen (gul drakt) i aksjon for Sola mot Stabæk i en 1.-divisjonskamp fra 2018. Foto: Anders Minge

Ungdomsserier

Seriespillet i Bringserien og Lerøyserien er satt til januar-april hvis det blir åpnet for kamper på tvers av regiongrensene. Det blir utredet ny dato for sluttspillet i mai 2021.

Kvalifiseringen skal spilles over én runde. Kampene er utsatt til november, da opprinnelig første serierunde skulle vært avviklet. Puljeoppsett og spillemodell for kvalifiseringen blir gjort kjent første uken i oktober.

NM junior

Cupspill for aldersbestemte lag er utsatt på ubestemt tid. Bakgrunnen er at forbundet avventer mer informasjon om oppstart for trening- og kampaktivitet for spillere som har fylt 20 år.

Mer informasjon rundt NM for juniorer er ventet å komme i september.

Regionalt

Seriekamper for lag i klasser til og med 19 år går som planlagt. Sesongstarten for seniorer er utsatt, det vil si 3. divisjon og lavere.

Foreløpig er alle septemberkamper i 3. divisjon satt på vent, mens oppgjør til og med 11. oktober er i første omgang utsatt i 4. divisjon og nivåene under.