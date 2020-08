Dette er Moldes motstander i Champions League-kvalifiseringen

Molde møter azerbaijanske Qarabağ i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League.

Molde feirer scoringen til Etzaz Hussain i kampen mot Celje. Foto: Primoz Lovric

Etter å ha slått finske KuPS og slovenske Celje er Molde klar for den tredje kvalifiseringsrunden til neste sesongs Champions League.

Under mandagens trekning ble det klart at Molde møter Qarabağ fra Azerbajan på bortebane.

Molde var useedet i trekningen, og er ett av ti lag som er med i Champions Path.

Champons Path er veien for lag som vant deres hjemlige liga, men som ikke er kvalifisert direkte til gruppespillet i Champions League. League Path er tilsvarende for lag som ikke vant deres hjemlige liga. I League Path finner vi lag som Benfica (Portugal), Dynamo Kiev (Russland) og AZ Alkmaar (Nederland).

Moldes potensielle motstandere i trekningen var GNK Dinamo (Kroatia), Young Boys (Sveits), Crvena Zvezda (Serbia), Qarabağ (Aserbajdsjan) eller Maccabi Tel-Aviv (Israel). Under UEFAs trekning mandag ettermiddag ble det klart at Molde må reise til Azerbajan for å møte Qarabağ.

Molde vant 5–0 hjemme mot KuPS og 2–1 borte mot slovenske Celje i de to forrige kvalifiseringsrundene. Nå venter en ny, tøff bortekamp for Erling Moes menn.

3. runde vil bare bestå av en kamp, som vil bli spilt 15. eller 16. september. Vinneren vil gå til Champions League Playoff, mens taperen går til Europa League Playoff.

Playoffkampene vil bli trukket 1. september, og vil bestå av to kamper som vil bli spilt 22. eller 23. og 29. eller 30. september.

Slik ble trekningen i mesterligakvalifiseringen:

Qarabag (Aserbajdsjan) – Molde, Ferencvaros (Ungarn) – Dinamo Zagreb (Kroatia), Maccabi Tel Aviv (Israel) – Dinamo Brest (Hviterussland), Midtjylland (Danmark) – Young Boys (Sveits), Omonia Nikosia (Kypros) – Røde Stjerne (Serbia), Dinamo Kiev (Ukraina) – AZ Alkmaar (Nederland), Gent (Belgia) – Rapid Wien (Østerrike), PAOK (Hellas) – Benfica (Portugal),

Lagene i de fem første kampene er nasjonale mesterlag.