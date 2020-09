De norske landslagsspillerne har ladet opp de siste dagene på Ullevaal. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Norges livbøye til mesterskap

Turneringen ble delvis latterliggjort. Men det er Nations League som holder Norges herrelandslag flytende.

Erlend Nesje Journalist

Vi kalte Nations League for «en humpete kjerrevei» da den ble lansert for to år siden. Turneringsformatet ble oppfattet som kronglete og komplisert, noen av oss lo nok litt av nyvinningen. Men med fasit i hånd, kan vi konkludere med at Nations League er blitt redningsbøyen for Norges herrelandslag i fotball.

Dersom Norge ikke hadde vunnet sin Nations League-gruppe på nivå C høsten 2018, hadde heller ikke Norge fått en ekstrasjanse i EM-omspill mot Serbia.

Nå er EM-playoff utsatt til oktober på grunn av koronapandemien.

Men poenget står: Parallelt med Serbia-kampen må landslagssjef Lars Lagerbäck sørge for at Norge tar nok poeng og vinner gruppen med Østerrike, Nord-Irland og Romania.

For nok en gang kan Nations League bli en mulig bakvei inn til et mesterskap for Norge.

Fakta Landslagshøsten Dette er Norges kamper i Nations League: 4. september: Norge – Østerrike. 7. september: Nord-Irland – Norge. 11. oktober: Norge – Romania. 14. oktober: Norge – Nord-Irland. 15. november: Romania – Norge. 18. november: Østerrike – Norge. Norge møter Serbia i EM-playoffkamp på Ullevaal 8. oktober. Les mer ↓

13 Europa-plasser

Europa har 13 plasser til fotball-VM i høyst omstridte Qatar i november 2022.

De 55 medlemsnasjonene i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) fordeles på 10 grupper i VM-kvaliken, som spilles gjennom hele 2021.

De 10 gruppevinnerne er direktekvalifisert for VM-spill året etter.

Tre Europa-plasser gjenstår, og de fordeles på denne måten:

De 10 gruppetoerne møtes i et playoff. Det gjør også de to best rankede Nations League-landene

De to Nations League-lagene kan ikke være gruppevinner i den ordinære VM-kvaliken. De kan heller ikke være blant de 10 gruppetoerne.

De 10 gruppetoerne i VM-kvaliken og de to beste gruppevinnerne i Nations League deles inn i tre grupper der hver gruppe har sin egen playoff med en VM-billett som gulrot.

Dette norske landslaget slo Bulgaria hjemme på Ullevaal i oktober 2018. Norge vant sin gruppe på Nations League nivå C og rykket opp til nivå C. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kan ha alt å si for Norge

Altså er det 20 nasjoner som enten kvalifiserer seg direkte ved å være gruppevinner eller skal ut i playoff som gruppetoer.

Disse nasjonenes resultater i Nations League vil derfor ikke ha noe å si med tanke på å kvalifisere seg for VM, ettersom de allerede er «i loopen».

Men for Norge kan det ha alt å si, dersom Lagerbäcks menn gjør som i EM-kvaliken og blir nummer tre i sin kvalifiseringsgruppe.

Da kan en seier i gruppen med Østerrike, Nord-Irland og Romania trolig være det som sikrer en av to Nations League-plasser i VM-playoff.

Derfor kan også resultatene i disse litt kjedelige høstkampene ha alt å si for det som skal skje om to år.

Penger og poeng

Men det var ikke Norges ve og vel Uefa tenkte på da de kom opp med nyvinningen Nations League.

Fotball-Europa ønsket tellende kamper.

Privatlandskamper ble for lite interessant og derfor kom ideen om Nations League. Bort med treningskamper og inn med kamper der det deles ut poeng hele året. Og ikke minst: Muligheten for å tjene penger er alltid større når det er poeng på spill.

Konkurranser trumfer trening hver dag hele året i den gjennomkommersialiserte fotballen.

TV-inntektene ble høyere, sponsorinntektene ble høyere, og når koronapandemien har lagt seg og folk får gå på kamp igjen, vil også billettinntektene øke.

Starter med Tyskland-Spania

De store europeiske nasjonene, de som alltid vinner sin kvalifiseringsgruppe, eller i verste fall blir nummer to, ser ikke på Nations League som en mulighet for å komme til VM.

De kommer seg uansett til mesterskap. Disse nasjonene ser på Nations League som det den er tenkt som, en selvstendig turnering med en egen pokal (Portugal vant i juni 2019).

Og så synes gigantene det er flott å møte andre giganter, som bataljen mellom Tyskland og Spania torsdag kveld.

Men for oss her oppe i nord, vi som har levd med en mesterskapsforbannelse siden EM i år 2000, er Nations League blitt fotballens svar på «lucky losers».

Det er en mulighet en nasjon som ikke har spilt mesterskapsfotball på 20 år, slettes ikke skal kimse av.