United-stjerner i klinsj: – Et sjokkerende mål å se

Victor Lindelöf får hard skyts etter Manchester Uniteds Europa League-exit. TV-bilder viste svensken i hissing ordveksling med superstjernen Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes var i hissig meningsutveksling med Victor Lindelöf etter Sevillas vinnermål. Foto: Martin Meissner, Pool via AP / NTB scanpix

NTB

Sevilla hadde knapt skapt noe som helst etter pause, men i det 78. minutt slo spanjolene nådeløst til da muligheten først kom. Jesus Navas fikk slå inn en ball til innbytter Luuk de Jong, som uhindret kunne bredside inn 2–1.

Det ble også sluttresultatet, og dermed er Manchester Uniteds sesong over. Også i årets tredje semifinale ble det tap for Ole Gunnar Solskjær. Engelskmennene ble hardt straffet for enormt sjansesløseri og glipp i eget forsvar.

Både Victor Lindelöf og Aaron Wan-Bissaka virket svært passive i forkant av Sevillas vinnermål. Etterpå var det den svenske midtstopperen som fikk mesteparten av støyten, både blant eksperter og av sine egne.

TV-bilder viste en rasende Bruno Fernandes etter baklengsmålet. I et kort øyeblikk var det en het meningsutveksling mellom de to.

«Lindelöf burde ikke ha mistet konsentrasjonen på det innlegget. Han burde heller ikke ha argumentert mot lagkameraten. Fernandes har rett. Dårlig forsvarsspill», skrev den kjente fotballskribenten Henry Winter på Twitter.

Victor Lindelöf gjorde ingen god figur på Manchester Uniteds siste baklengsmål mot Sevilla. Foto: Ina Fassbender, Reuters / NTB scanpix

– Lindelöf var det største problemet

Tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock fulgte semifinalen for BBC. Han forstår også frustrasjonen til Fernandes.

– Jeg noterer meg at Lindelöf ikke engang ser seg over skulderen. Det er en tydelig brist i kommunikasjonen. Bruno er rasende på grunn av ham, sa han i BBCs radiosending.

Manchester Uniteds midtbanelegende Paul Scholes ble overrasket over måten gamleklubben slapp inn 1–2-målet på.

– Det var et sjokkerende mål å se. Man kan legge skylden på alle spillerne i forsvarslinjen. Victor Lindelöf og Harry Maguire sto ved første stolpe med én Sevilla-angriper i boksen. Lindelöfs kroppsvinkel var helt feil her. For meg var han det største problemet i situasjonen, sa Scholes som ekspert for BT Sport.

Bruno Fernandes var svært skuffet etter semifinaletapet mot Sevilla i Europa League. Foto: Martin Meissner, Pool via AP / NTB scanpix

Mener det er helt normalt

Etter kampen tonet Fernandes ned det som for TV-seerne kunne minne om en åpenlyst krangel.

– Det er vanlig når man slipper inn mål. Det handlet ikke om meg eller om Victor. Det som skjedde mellom oss, er normalt. Det kommer til å skje mange ganger til i fotballen. Vi må se på feilene som gjøres slik at vi kan bli bedre, sa han til BT Sport.

Fernandes ga United ledelsen på straffespark, men tross massevis av sjanser greide ikke Premier League-laget å score i åpent spill. Det ga Sevilla muligheten til å vende til seier.

– Det var mer enn en god start. Vi spilte en stor kamp og skapte veldig mange sjanser, men i fotball er ikke det nok, for vi utnyttet dem ikke, sa Fernandes.

– Vi er ikke fornøyde, for vi ville til finalen. Nå må vi hvile og restituere. Keeperen deres var veldig god, men med kvaliteten i laget vårt burde vi ha scoret på ham, la portugiseren til.