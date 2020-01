Solskjær om Fernandes: – En fantastisk spiller å få til klubben

Ole Gunnar Solskjær ønsket Bruno Fernandes velkommen til Old Trafford torsdag. Manchester United betaler ifølge BBC 550 millioner kroner for ham.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ole Gunnar Solskjær har styrket troppen med Bruno Fernandes. Foto: Foto: Dave Thompson, AP / NTB scanpix

NTB

Portugiseren har underskrevet en kontrakt på fem og et halvt år. Han kan komme til å koste United opp mot 800 millioner kroner dersom diverse punkter i avtalen med Sporting Lisboa utløses.

– For meg føles det utrolig at jeg skal spille for Manchester United. Min kjærlighet til United startet da jeg så Cristiano Ronaldo spille der, sa Fernandes.

– Jeg skal gi alt for at klubben får suksess og vinner titler.

– Vi har jaktet på Bruno i mange måneder, og hele klubben har vært svært imponert av ham både som spiller og menneske. Dette er en fantastisk spiller å få til klubben. Hans statistikk med mål og målgivende pasninger, snakker for seg selv, sa Solskjær.

United spiller hjemme mot Wolverhampton lørdag. I Wolves er det en rekke portugisere, både spillere og trenere.

Bruno Fernandes er Manchester Uniteds nye storkjøp. Foto: Heino Kalis / Reuters / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 18:52

Mest lest akkurat nå