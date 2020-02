Landslagsprofilens brutale møte med profflivet: – Mamma måtte mate meg

Fotballprofilen Ingrid Syrstad Engen fikk sjokk av det tøffe treningsregimet som møtte henne etter overgangen fra LSK til tyske Wolfsburg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ingrid Syrstad Engen fikk et tøft møte med tysk fotball. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Syrstad Engen forlot LSK Kvinner i fjor for å prøve lykken som proff i meritterte Wolfsburg. I et blogginnlegg på nettstedet toppserien.no kaller landslagsprofilen valget om å forlate norsk fotball «vanskelig, men også veldig lett».

Det som ventet henne i Tyskland var hun samtidig ikke forberedt på. De første ukene som Wolfsburg-spiller ble et fysisk råkjør for landslagsprofilen.

– Ryktene om at utholdenhet verdsettes HØYT i tysk fotball stemte, og jeg som er vant til å klare meg godt fysisk, slet nå med å komme meg gjennom to økter om dagen, skriver Engen i innlegget.

Videre forteller hun at det hele toppet da spillerne fikk beskjed om å møte i joggesko ute i skogen en svært varm ettermiddag, i etterkant av å ha vært gjennom en fotballøkt tidligere på dagen.

- For å gjøre en lang historie kort – treningen endte med at jeg nesten tisset meg ut, ikke klarte å kjøre bil tilbake, og da jeg omsider kom meg hjem, ble jeg liggende på stuegulvet i to timer mens mamma måtte mate meg, skriver Engen.

Lærer av de beste

Tyskland-proffen understreker at hun ikke er ute etter å skremme eventuelle framtidige Wolfsburg-proffer, og at belastningen spillerne ble utsatt for var nøye planlagt av klubbens kompetente trenerteam.

Samtidig legger ikke 21-åringen fra Melhus skjul på at hun fikk sjokk av intensiteten i det tyske treningsregimet.

Engen angrer samtidig ikke på noen måte valgte hun tok da Wolfsburg-kontrakten ble signert. De første seks månedene har vært lærerike, og den tidligere LSK-profilen sier hun ønsket å få utfordringer på et høyere nivå enn tidligere.

«Jeg vokser ekstremt mye av å lære av de beste hver eneste dag på trening», fastslår 21-åringen i blogginnlegget.

Hun har fått mye tillit i sin nye klubb og nyter stor sportslig suksess. Wolfsburg topper tabellen i Bundesliga, tre poeng foran Hoffenheim, etter 13 serieomganger.

I sitt livs form

14. februar sparkes andre halvdel av sesongen i gang. Da er nettopp Hoffenheim motstander på bortebane for Engen, Kristine Minde og resten av Wolfsburg-troppen.

Engen er klar på at treningsregimet hun nå er underlagt har løftet egen form til et nytt nivå.

– Jeg føler meg virkelig i mitt livs form, noe som gjør at jeg har overskudd til å gjøre bra valg i kamp i 90 minutter pluss, skriver hun.

Wolfsburg jakter for øvrig også suksess i mesterligaen denne sesongen. I slutten av mars venter skotske Glasgow i kvartfinalen.

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 11:34

Mest lest akkurat nå