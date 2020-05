«Klarer spillerne å holde seg om de avgjør kampen på overtid?»

KOMMENTAR: Tenk at Schalke 04 lager seiersmålet på overtid mot Dortmund lørdag. Tror du at de lar være å kaste seg rundt halsen på målscoreren?

Schalke-spillere under trening 23. april. Lørdag møter de Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP

Ola Bernhus Kommentator, Aftenposten

Eller gjør de som vår legende, Bronselagets kaptein Jørgen Juve (Norge tok OL-bronse i 1936), og bare tilbyr et høflig håndtrykk. (Juve er mestscorende norske landslagsspiller med 33 mål på 45 kamper).

Forresten, når vi tenker oss om, også et håndtrykk er forbudt i fotballen nå. Og tenke seg om, det er nesten det viktigste nå som koronaen bestemmer reglene. Diskusjonen om VAR, som vi syntes var heftig, vil nesten være glemt.

Det norske landslaget i 1936 var en høflig gjeng. Troppen besto av: Henry Johansen, Øivind Holmsen, Nils Eriksen, Frithjof Ulleberg, Jørgen Juve, Rolf Holmberg, Magdalon Monsen, Reidar Kvammen, Alf Martinsen, Odd Frantzen, Arne Brustad, Sverre Hansen, Fredrik Horn, Magnar Isaksen. Foto: VG/NTB scanpix

Når Bundesliga begynner denne helgen, er kampene tilpasset en nesten uendelig rekke spesialregler og overvåket av innpåslitne TV-kameraer.

Var det virkelig klokt å sette i gang resten av sesongen allerede nå? Og hva blir gjort dersom nye virustilfeller avsløres, i tillegg til de to som har rammet Dresden? Stoppe igjen?

De har grunn til å være nervøse, de som sitter med ansvaret i klubbene og forbundet i Tyskland. Spillerne også, som – frivillig eller påtvunget – har gått inn i en klosterlignende tilværelse der de ikke engang får være sammen med egne barn. Slik skal de leve i uker, kanskje i månedsvis.

En sikkerhetsvakt utenfor Borussia Dortmunds arena 4. april. Foto: Martin Meissner / AP

Og hva skjer i de andre ligaene dersom det sprekker hos tyskerne, de som har hatt best kontroll på koronaviruset?

Eller kanskje klokt

Så da er vel hensikten med disse spørsmålene å understreke at det er galskap av tyskerne å gjenoppta fotballen allerede nå?

Men nei, hvem vet. For hvis dette går bra, er store pengesummer reddet, TV-underholdningen og hverdagsglede berget for millioner av fotballfans, og tusener arbeidsplasser er trygget.

Selv med tomme tribuner.

Da vil også tilskuerne slippe inn etter hvert, og fotballverdenen blir seg selv lik.

Om den noen gang bli det. For uansett svar på alle spørsmålene vil fotballen som samfunnet for øvrig, bli endret. Overgangssummene kan finne et nytt og mindre meningsløst leie, hele holdningen til spillere, ledere og tilskuere kan bli mer edruelig – eller skal vi si mer tilpasset det som mange mener er meningen med idrett.

Köln-spiller Kingsley Ehizibue på vei til lagets hotell 7. mai. Foto: THILO SCHMUELGEN / REUTERS

Og fotballen, med alle sine svakheter (økonomisk vanvidd, juksing og grisetaklinger, hat og intoleranse) er jo dessuten forrykende morsom, ikke sant? Slik den var for to endeløse måneder siden.

Lange måneder

Fotballfolket har ventet tålmodig, all ære. Det er blitt kjeftet litt, og de har ikke alle har fått med seg at fotballen fortsatt er liten i den koronaverdenen vi nå lever i. Det er blitt fusket litt med treningsreglene, hører vi, og det har ikke vært helt ryddig omgang med permitteringene heller, som i arbeidslivet ellers.

Men nå skal alt være på plass. Egne hoteller, til og med egne hotellrom for hver spiller der maten stikkes inn gjennom døren,

egendusjing, ingen felles garderober, til og med baller skal vaskes. På TV her om dagen, så vi en tysk banemann som vasket cornerstolpene.

Bayern Münchens (f.v.) Robert Lewandowski, Alphonso Davies, Kingsley Coman og Joshua Zirkzee under trening 6. april. Foto: Matthias Balk / DPA

Spillerne er idrettens eiendom 24 timer i døgnet behørig påpekt av Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen. Det er betenkelig, juridisk på kanten og kanskje over, men spillerne må finne seg i det.

Så det står ikke på viljen. Det som gjør dette så forbitrende utrygt, er at det meste ikke vil la seg kontrollere. Det er viruset som bestemmer fortsatt.

Det kan fort bli slik at vi likevel må hengi oss til Fuglafjardur-HB Torshavn på TV 2.

De tyske spillerne får i hvert fall holde seg unna hverandre, og absolutt ikke feire målene med küssen und umarmen, kyss og klem. Det kan ødelegge alt.