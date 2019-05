Kristoffersen-dommen klar: – Jeg er naturligvis veldig skuffet

Saken oppdateres.

I godt over en uke tok Kristoffersen-leiren og Norges Skiforbund krangelen inn i rettssalen i Oslo tingrett.

Der forsøkte Henrik Kristoffersens advokat Odd Stemsrud å bevise det de mener er forskjellsbehandling av VM-vinneren i storslalåm.

I den 48-sider lange dommen fra Oslo tingrett konkluderes det med at «Norges skiforbund har vunnet saken fullt ut».

Kristoffersen er av tvisteloven pålagt å betale saksomkostninger for rettsaken, men retten har vurdert styrkeforholdet mellom partene som skjeve.

«Retten har etter en samlet vurdering av disse forholdene, under betydelig tvil, funnet at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita Kristoffersen for sakskostnader for tingretten. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke», står det i dommen.

Kristoffersen vurderer å anke

I en pressemelding uttaler Henrik Kristoffersen at han er skuffet over utfallet.

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over dommen, men har respekt for at retten har kommet til en annen konklusjon enn den vi mener er riktig. Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken.

Han vil vurdere å anke dommen videre til lagmannsretten.

– Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen.

Kristoffersen har en måned på seg til å avgjøre om han ønsker å anke dommen.

– Denne kampen har ikke vært forgjeves. Saken har satt fokus på oss enkeltutøveres manglende rettigheter, og skiforbundets totale eiendomsrett over utøvernes markedsrettigheter. Jeg setter stor pris på den massive støtten jeg har fått, fra mange utøvere i en rekke idretter, og fra idrettsledere i klubber og lag, som har sagt at jeg har kjempet en batalje på vegne av mange, sier Kristoffersen.

– Svart dag

Konflikten bunner i at Kristoffersen ønsker å kunne bruke logoen til sin private sponsor Red Bull på hjelmen. Det har han blitt nektet, fordi plassen allerede er solgt til Telenor. Derfor har Kristoffersen saksøkt sitt eget forbund for retten til denne plassen, og 15 millioner i tapte inntekter.

Under rettssaken prosederte Kristoffersens advokat Odd Stemsrud at skiforbundets landslagsmodell ikke ga nok penger til breddeidretten. Kristoffersen-siden la også frem et tilbud om forlik der det blant annet inngikk at skiforbundet måtte delegere store beløp til bredden.

– Hvis denne dommen blir stående, er det en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges Skiforbund. I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett. Noe mer kan jeg ikke si før jeg har lest dommen grundig, sier Stemsrud i pressemeldingen.

– Viktig avgjørelse for norsk idrett

– Jeg er glad for at Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding fra skiforbundet.

Fakta: Henrik Kristoffersen Dette er alpinisten Henrik Kristoffersen: * Alder: 24 år (født 2. juli 1994) * Klubb: Rælingen * OL-medaljer: 1 bronse (slalåm 2014), 1 sølv (storslalåm 2018) * VM-medaljer: 1 gull (storslalåm 2019) * Verdenscupen: 18 enkeltseirer (15 i slalåm, 3 i storslalåm). Vant slalåmcupen i 2015/16.

– Dommen gir oss medhold i grunnleggende avklaringer for måten vi finansierer toppidretten på, og legger til rette for rekruttering, barn, ungdom og breddeaktiviteter. Retten slår fast at det er en god balanse mellom forbundets rettigheter og utøvernes muligheter til å inngå personlige avtaler, sier han.

Et stort spørsmål i rettssaken mellom Kristoffersen og skiforbundet var hvordan forbundet forholdt seg til regelverket i EØS. Derfor ble det også gitt en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan mener dommen viser at forbundet holder seg innenfor dette regelverket med dagens praksis.

– Oslo tingrett har konkludert med at idrettens regelverk og NSFs praksis om utøvernes personlige markedsavtaler er fullt ut forenlig med EØS-rettens krav. NSF er derfor frifunnet i søksmålet. NSFs markedsavtaler muliggjør en bred sportslig satsing samtidig som utøverne har gode muligheter for å inngå personlige avtaler. Retten har konstatert at fordelingen av rettigheter mellom landslag og utøver er balansert, sier Bjørgan.