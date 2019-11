Svensk fotball feiret seg selv: Pris til Zlatan, Solskjær-elev og Svennis

Trenerveteranen fikk prisen for sin innsats for svensk fotball gjennom en lang karriere. Eriksson har trent storklubber som Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City og Leicester.

I tillegg har han vært landslagssjef i England, Mexico og Elfenbenskysten.

– Det var det verste. Jeg er enormt beæret over denne hedersprisen, og ser man på dem som har fått den før meg, er jeg enda mer beæret, sa Eriksson i sin takketale.

Zlatan Ibrahimovic, Lennart Johansson, Fredrik Ljungberg, Lotta Schelin og Tord Grip er blant de tidligere vinnerne.

Nettopp Grip, norsk landslagssjef fra 1987 til 1988, fikk en sentral rolle i Sven-Göran Erikssons takketale mandag. 27 år gammel ble Eriksson overtalt av nettopp Grip til å avslutte spillerkarrieren for å begi seg inn i treneryrket.

Det ble starten på en særdeles suksessrik karriere.

– Han syntes nok jeg var for dårlig til å spille fotball, og det var jeg nok også, smilte prisvinneren og la til at han fortsatt anser Grip for å være hans læremester.

Videre takket han familien og den svenske storklubben IFK Göteborg. Det var der trenerkarrieren for alvor skjøt fart. I 1982 vant han UEFA-cupen med klubben.

Deretter fulgte serie- og cuptitler i flere land.

Solskjær-elev fikk den svenske «Guldbollen»

Manchester United-profilen Victor Lindelöf ble for andre år på rad kåret til årets spiller i svensk fotball under fotballgallaen i Stockholm mandag.

Lindelöf forbereder seg til viktige EM-kvalifiseringskamper med landslaget og var ikke til stede i Stockholm. I stedet takket han for prisen på link fra det svenske lagets base på Kypros.

JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Dette betyr veldig mye for meg. Jeg er takknemlig over å kunne stå her og ta imot prisen, sa han.

Lindelöf har etablert seg i Premier League og spiller regelmessig for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-mannskap. Tidligere i høst signerte han en ny og lukrativ kontrakt som strekker seg fram til 2024.

I den anledningen var Solskjær klar på hva den svenske forsvarsspilleren har utviklet seg til å bli.

– Victor har etablert seg her og blitt en viktig del av laget vårt. Han utstråler ro på banen, og jeg kan se at han er fast bestemt på å hjelpe denne klubben til å bli fremgangsrik, sa United-sjefen.

Seger best på kvinnesiden

Nå kan Lindelöf supplere merittlisten med sin andre strake «Guldboll».

På kvinnesiden deles «Diamantbollen» ut til årets spiller. Den gikk mandag til veteranen Caroline Seger. 34-åringen er lagvenninne med Ada Hegerberg i Lyon og har hatt stor suksess i den franske storklubben i en årrekke.

I sommer bidro i tillegg Seger sterkt til at Sverige tok bronsemedaljen under VM-sluttspillet i Frankrike.

Pris til Zlatan

MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Seger ble også kåret til årets spiller i 2009. Mandag mottok hun prisen på ny, ti år etter. I takketalen var 34-åringen klar på at mye har skjedd siden hun fikk prisen for første gang.

– Det kanskje aller fineste er at vi har blitt idealer og forbilder for en helt ny generasjon av jenter og gutter, sa midtbaneveteranen.

Seger reiste for øvrig hjem fra fotballgallaen i Stockholm med ytterligere en pris. Hun ble også kåret til årets midtbanespiller på kvinnesiden.

Pris ble det også til blant andre Zlatan Ibrahimovic. Han ble årets angrepsspiller, en pris han har fått flere ganger tidligere. MLS-proffen fikk også «Guldbollen» ti år på rad i perioden 2007 til 2016.