Endelig vant Brann en kamp igjen. Jeg kan ikke si at den kom i grevens tid, for det gjorde den ikke. Den kom for sent til å få noe ut av sesongen, og den kom for sent til å gjøre noe med årets publikumssvikt. Men en seier er en seier. Det gjør alltid uken litt bedre, og kanskje markerte seieren starten på et nytt og bedre Brann-liv?

Brann har vært gjennom en tung tid. Det er ikke bare det at Brann har samlet få poeng, men det har vært generelt dårlig stemning rundt klubben. Supportere har klaget på klubben, klubben har klaget på supporterne, spillere har kranglet med hverandre og spillet har vært søvndyssende.

Det har vært et underskudd på penger, på mål og på humør. Samtidig har det vært et overskudd på skader og karantener.

Midt i denne ørkenvandringen har imidlertid innsatsen til spillerne vært upåklagelig. De har vært dedikerte, de har vist vilje og de har vist moral. Derfor har Brann, selv i sine mørkeste stunder, ikke blitt en kasteball. De ga Rosenborg kamp til døren. De var bedre enn Molde. De kom tilbake mot Bodø/Glimt, og de unngikk tap i den vanskelige bortekampen mot Sarpsborg 08. Spillerne har rett og slett vært ekstremt profesjonelle.

De fortjente en seier, og mot Odd fikk den omsider. Det skyldes forresten ikke bare moral, men en Fredrik Haugen i form, og en Daouda Bamba i vater. Kampen var nok et bevis på at de beste spillerne aldri må sitte på benken når Brann starter en kamp.

Seieren gjorde godt. Det har vært en prøvelse å følge Brann denne høsten. Litt av poenget med å være supporter er at laget skal sette i gang en reaksjon, en følelse hos oss. Aller helst uhemmet glede, men sinne, skuffelse, forventning, tro, håp og kjærlighet, er heller ikke å forakte. Brann har imidlertid skuffet på alle følelsesplan.

Det er bare et par kamper igjen, og vi vet alle at de betyr mye for det kommer til å skje i 2020. Seieren mot Odd var, som Fredrik Haugen sa det etter kamp, et steg i riktig retning. På de to siste kampene må de imidlertid ta noen syvmilssteg slik at publikum snur i døren og kommer tilbake og fornyer partoutkortet sitt.

Brann har ikke gitt oss dype daler eller høye topper. Det Brann har gitt oss på de åtte siste kampene, og som forklarer det meste, er: 1-0, 0-1,1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, og 0-1.

Tenk hvis i kampene mot Strømsgodset og Viking hadde opplevd et 2-tall, eller 3-tall, eller til og med et 4-tall (på den riktig siden av bindestreken)?