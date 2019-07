Tennisprofil straffet for bombekommentar i Wimbledon

Tennisspilleren Fabio Fognini må betale 26.000 kroner for et utbrudd i Wimbledon-turneringen.

– Jeg håper at en bombe vil eksplodere på banen, skal han ha sagt.

Det melder turneringsarrangør All England Club. Fognini får forelegget for «uprofesjonell opptreden».

Italienerens utbrudd kom i tapet mot amerikanske Tennys Sandgren i tredje runde av turneringen lørdag. Fognini, som er rangert som nummer ti i verden, var angivelig utilfreds med å spille på en av de mindre banene i turneringen.

I etterkant av utbruddet på italiensk beklaget han seg.

– Noe skjedde på banen. Hvis noen føler seg støtt, beklager jeg. Ikke noe problem. Mesteparten av tiden du er på banen, er du frustrert, sa 32-åringen.

Fognini risikerer også utelukkelse fra to Grand Slam-turneringer for tidligere oppførsel. I US Open i 2017 måtte han betale cirka 830.000 kroner for tilrop mot en kvinnelig dommer.

Italieneren er derimot ikke den eneste som er ilagt straff. Serena Williams må betale cirka 86.000 kroner for å ødelagt deler av en bane med sin racket på trening i forkant av turneringen. I tillegg er australske Kyrgios ilagt 70.000 kroner i forelegg for uprofesjonell opptreden i både første og andre runde av turneringen.

Tidligere er Bernard Tomic fratatt premiepengene sine på cirka 485.000 kroner i årets turnering. Turneringsledelsen mente at han presterte svakt med vilje da han tapte 1.-rundekampen sin på 58 minutter.