Dommeren i fokus da Mol og Sørum tapte VM-semifinalen: – En voldsom dommerfeil

Mol/Sørum – Wickler/Thole: 1–2 (21–17, 16–21, 12–15)

Hamburg: Arenaen i Hamburg var på bristepunktet allerede før kampen startet. Et fullstappet Stadion am Rothenbaum jublet både for de norske spillerne og sine egne hjemmehåp.

Der Norge var fullstendig overlegne i kvartfinalen, fikk publikum servert en jevn kamp i semifinalen.

Og det hele utspilte seg i et enormt drama i tre sett der dommeren til slutt kom i fokus. På stillingen 12–11 førte Tyskland ballen over nettet, men dommeren godkjente poenget.

– En voldsom dommerfeil, mente TV 2-kommentator Vegard Høidalen.

Han fikk umiddelbart støtte fra sin kommentatorpartner.

– Det der er feilslag. Det er dommerfeil, utbrøt TV 2-ekspert og markedssjef i Norges Volleyballforbund Iver Horrem.

Også på den neste ballvekslingen var Høidalen uenig med dommeren.

– Her lukter det kompensasjonsdømming fra dommerne. Det var ikke i nærheten av en touch, sier Høidalen om Norges 12-13-poeng

Til slutt endte settet 15–12 i favør Tyskland. Dermed ble det tysk seier til ellevill jubel fra den fullsatte tribunen i Hamburg.

– En seier for volleyballen

Den norske duoens trener og Anders Mol sin far, Kåre Mol, fikk også med seg det viktige 13–11-poenget til Tyskland i tredje sett.

– Jeg er enig i at det er en feil. Dommerne er veldig forsiktige med å ta de der. Han legger den i hånda. Det er én ballveksling og man kan finne mange småting å klage på, sier Kåre Mol.

Til tross for at finaleplassen uteble klarer han å se positivt på mesterskapet i Hamburg.

– Jeg tror definitivt at dette er en seier for norsk sandvolleyball. Det er en massiv interesse. Det er spenning på et ekstremt høyt nivå. Vi er kjempeglade for å kunne bidra til at sporten er mer synlig. Neste år er det OL ... Jeg er sikker på at de kommer styrket ut av tapet, sier han.

Christian Charisius / DPA / dpa

Vant første sett

De to lagene fulgte hverandre poeng for poeng i det første settet, og til teknisk timeout var stillingen 11–10 i favør Tyskland.

Tyskerne holdt også ledelsen en god stund ut i settet, men da gjorde Mol og Sørum det de har fått for vane å gjøre: Snu det til sin fordel.

Først på stillingen 17–16 kom Norge seg foran, og da de også vant det neste poenget snudde Mol seg til det norske publikumet og ba dem juble enda høyere.

For da hadde Norge grepet på kampen, og vant til slutt settet 21–17.

Bakpå igjen

Også i det andre settet var det Tyskland som kom best i gang. Etter noen ballvekslinger ledet hjemmehåpet med tre poeng og stillingen 5–2.

Nok en gang kom Mol og Sørum tilbake igjen i kampen, men igjen ledet Tyskland 11–10 da det var teknisk timeout.

Denne gangen klarte derimot ikke Norge å snu settet og Tyskland dro ifra.

– Her kommer det ofte to-tre feil på rad. Det kan tyde på at det er litt rytmeproblem. De angriper ikke like bra. De har mistet litt oversikt og kanskje litt selvtillit, sa TV 2-ekspert Iver Horrem på stillingen 14–10 til Tyskland.

Problemene fortsatte for Norge, og Tyskland vant settet 21–16. Også det tredje settet endte med norsk tap.

– Jeg trodde ikke vi skulle klare å slå dem. Det var utrolig, sier Tyskland Julius Thole.

Dermed skal Norge spille bronsefinale mot den amerikanske duoen Tri Bourne og Trevor Crabb søndag. Kampen spilles 12.30.