Oslo-klubber har måttet stenge fotballbaner på grunn av for høye kostnader. Nå vil byrådet ta regningen.

Det fremgår av et saksdokument fra byrådet som Aftenposten har fått tilgang til.

På hele 23 sider viser byrådet til hvordan økonomiske og kulturelle rammebetingelser kan hindre barn og unge i å delta i idretten.

Blant tiltakene byrådet ønsker å gjennomføre, er å bygge et aktivitetssenter for utradisjonelle idretter, øke fokus på utlånsordninger av utstyr og belønne idrettslag som tar problemene på alvor.

Byrådet foreslår også at kommunen tar kostnadene for vinterdrift på utvalgte fotballbaner.

Fakta: Byrådets ni tiltak 1. Fortsette dialogen med idretten om å fjerne barrierer for deltagelse. 2. Utarbeide nye retningslinjer for fordeling av treningstid i kommunens anlegg. 3. Vurdere kommunal vinterdrift av kunstgressbaner ut ifra en geografisk behovsvurdering. 4. Videreføre finansiering av tiltak i regi av Oslo Idrettskrets. (Idrettsløftet, Foregangsklubb og Aktivitetsguide.) 5. Satse på aktivitetsanlegg i nærmiljøene. 6. Utrede muligheter for en aktivitetsarena. 7. Vurdere nye anleggskrav. 8. Gjøre reiser til og fra organiserte fritidsaktiviteter letter. 9. Kartlegge utlånssentraler

Klare til å ta kostnaden

For snart et år siden skrev Aftenposten om hvordan fotballbaner dekket av is førte til at mange barn gikk uten et tilbud i vintermånedene. I dag er det som oftest idrettslagene selv som finansierer vinterdriften av banene.

Prisen for å opprettholde fotballtilbudet i vintermånedene er blitt for høy for enkelte klubber.

Byrådet har allerede i samarbeid med OBOS lagt undervarme i to baner. Kalbakken var klar i fjor, og Caltexløkka sto klar denne lørdagen.

– Det er noe vi, det offentlige i kommunen, kan gjøre. Vi kan få ned noen av kostnadene som idretten har i dag. Men idretten må selv ta ansvaret videre, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen.

Onsdag vedtok bystyret å dekke vinterdrift på en ny bane fra og med november. Driften har en kostnadsramme på 550.000 kroner og innebærer ikke at banen får undervarme.

For å bli en del av denne ordningen må idrettslagene si seg villig til at Oslo Fotballkrets tar kontroll over treningstiden på anlegget.

Dermed kan andre lag i området bli tilbudt gratis treningstid om vinteren. Et annet av vilkårene er at jenter skal ha lik tilgang til banen som gutter.

– Når vi betaler vinterdriften, skal det komme alle i området til gode. Fotballbaner i Oslo er et knapphetsgode, og vinterdrift er et enda mindre knapphetsgode. For oss er det et viktig prinsipp at det skal være rettferdig delt mellom idrettslagene og kjønn, sier Hansen.

– Hvordan reagerer klubbene på at de må gi fra seg banen sin til andre?

– Jeg opplever at folk er utrolig glade for at det er en åpen bane på vinterstid. Da er man villig til å oppgi at banen er din.

Oslo idrettskrets jubler, men frykter høye kostnader

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, omtaler byrådets saksdokument som et «veldig riktig, og viktig, dokument av stor betydning».

Han er glad for at kommunen nå i større grad vil være med å bære kostnadene for drift av utvalgte fotballanlegg.

– Fotball er så stort og når så bredt at det må være mulig å ha fornuftige og gode tilbud også i de ressurssvake bydelene. Det er det ikke i dag.

Brekke tror også den økonomiske støtten kan bidra til senking av medlemskontingenter slik at flere barn fra familier hvor økonomien ikke strekker til, får anledning til å delta i idretten.

– Men vi er bekymret hvis kommunens driftskostnader bli så høye at det ikke lenger kan være gratis for klubbene. Da biter vi oss selv i halen.