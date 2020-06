Markerer Pride med regnbuefargede cornerflagg

Brann flagger – bokstavelig talt – støtte til Pride under kampen mot Rosenborg søndag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Brann-kaptein Daniel Pedersen har spilt med regnbuefarget kapteinsbind denne sesongen. Til helgen er også hjørneflaggene i regnbuens farger. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

NTB

Talsmann Gjert Moldestad i Norsk Supporterallianse skriver i et blogginnlegg på brann.no om viktigheten rundt markeringen av Pride i norsk fotball.

Moldestad skriver at det finnes ingen åpne homofile toppfotballspillere i landet, og at fotballen må ta et ansvar for at alle skal føle seg velkomne.

Sportsklubben Brann markerer derfor Pride med cornerflagg i regnbuefarger under søndagens møte mot Rosenborg på Brann Stadion.

I fjor gikk Norsk Fotballforbund sammen med blant annet Oslo Idrettskrets, Norges Ishockeyforbund og Vålerenga Fotball i Pride-paraden i Oslo.

I år er Oslo Pride avlyst som fysisk festival grunnet smitteverntiltak knyttet til koronasituasjonen.

Søndagens kamp mellom Brann og Rosenborg skal markere Pride med regnbuefargede cornerflagg. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix