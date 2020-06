Knallhardt program i vente: Norge kan få åtte landskamper på litt over to måneder i høst

Spillerne står foran en hektisk høst med landslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Uefa presenterte fredag det definitive oppsettet for nasjonsligaen i fotball for menn. Det blir en meget hektisk høst for spillerne til Lars Lagerbäck.