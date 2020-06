Uvær i Oslo slo ut TV-sendingen

Dani Ceballos sørget for Arsenal-avansement med en sen scoring mot Sheffield United i FA-cupen. Den scoringen holdt TV-titterne på å bli fratatt etter at bildene gikk i svart.

Dani Ceballos ble matchvinner for Arsenal. Foto: Andrew Boyers/Pool via AP / NTB scanpix

NTB

Sheffield United – Arsenal 1–2

Det var i sluttspurten mellom Sheffield United og Arsenal at TV-bildene gikk i svart. Da hadde hjemmelagets David McGoldrick akkurat sørget for 1–1.

I Viasats studio trodde man det skyldtes uvær i England, men i etterkant skulle det vise seg at det var regnværet i Oslo som saboterte sendingen.

– Det var faktisk uværet i Oslo som slo ut en satellitt. Det hamrer i taket, men heldigvis rakk vi akkurat å få tilbake bildene slik at vi fikk se Arsenal vinne, sa Daniel Høglund etterpå.

Heldigvis tok det ikke lang tid før bildene var på plass igjen. Da tok det ikke mange sekundene før Dani Ceballo hamret inn 2–1.

Det avgjorde kvartfinalekampen.

– Det var et skikkelig uvær over Økern som gjorde at satellittforbindelsen til England forsvant i noen få minutter på TV-sendingen. Viaplay-feeden med engelske kommentatorer var oppe hele kampen, sier Fredrik Olimb, pressesjef for Viaplay.

Straffespark til Arsenal

Arsenal tok ledelsen etter 22 minutters spill. Da ble Alexandre Lacazette taklet av en klønete Chris Basham like innenfor sekstenmeteren. Det resulterte i straffespark for Arsenal, som Nicolas Pépé sikkert satte nede i høyre hjørne.

Sheffield utlignet i det 87. minutt etter et innkast der ballen var borti to Arsenal-spillere før den havnet hos David McGoldrick, som så ut til å sikre ekstraomganger.

Slik ble det imidlertid ikke. Arsenal og Ceballos ville det annerledes, og dermed er Sheffield ute av FA-cupen.

Annullert Sheffield United-mål

Hjemmelaget så samtidig ut til å få en drømmestart på kampen. Etter kun åtte minutter spilt headet John Lundstram ballen i nettet. Dessverre for Sheffield ble målet annullert etter VAR-sjekk. Sheffield fikk også et mål avblåst etter en frisparkvariant i andreomgang.

Lundstram måtte han ut med skulderskade etter 25 minutters spill. Inn kom Sander Berge.

Berge, som har slitt etter koronapausen, så ut til å få en mer positiv opplevelse søndag.

(NTB/100 % Sport)