Solskjær så laget sprudle før pause – så raknet det på marerittarenaen

Wolverhampton – Manchester United 1–1

Wolverhampton var Ole Gunnar Solskjærs store marerittmotstander forrige sesong. To ganger endte det med tap for nordmannen. Heller ikke på det tredje forsøket klarte Solskjær å slå «ulvene».

Etter 68 minutter så det derimot så lyst ut. På stillingen 1–1 valset Paul Pogba seg gjennom Wolverhampton-forsvaret, før han til slutt ble felt. Dommeren pekte på straffemerket.

Pogba gikk selv frem, men den største stjernen sviktet.

Dermed avga Solskjær og Manchester United poeng for første gang denne sesongen.

– Det er litt som disse kampene bruker å gå. Jeg synes vi kontrollerte og dominerte bra i første omgang. Vi scoret et fint mål. I annenomgang ble vi mer unøyaktig. Vi gir dem et par store sjanser, og de får et fortjent mål, sa Solskjær til TV 2 etter kampen.

Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Hamret United i ledelsen

Det tok 18 minutter før Manchester United skapte sin første sjanse. Marcus Rashford viste frem lekre skuddfinter på hjørnet av sekstenmeteren. Så prøvde han å finne spisspartner Anthony Martial foran mål, men franskmannen fikk akkurat ikke en skotupp på ballen.

Åtte minutter senere var det derimot langt bedre tendenser. Luke Shaw satte fart og ga ballen til Jesse Lingard. Videre fant han Rashford, som spilte Martial gjennom. 23-åringen hamret ballen i mål fra kloss hold med venstrefoten. Det var hans 50. mål for klubben. TV-bildene viste en glisende Solskjær på benken.

– Vi har jobbet med å få Anthony (Martial) og Marcus (Rashford) mer involvert i boksen. Det var en bra kombinasjon. Venstresleggen funket, sier Solskjær til TV 2.

– Du kan være så god i mål du bare vil. Den går inn uansett. Strålende scoring, sa Erik Thorstvedt i TV 2-studioet i pausen.

Sky Sports’ Gary Neville beskrev Manchester Uniteds første omgang som «utrolig bra» og «dominerende».

CARL RECINE / REUTERS

Pogba-bom på straffe

Innledningen på annenomgang lignet på de første 45 minuttene. Manchester United holdt ballen i laget uten å skape de helt store sjansene.

Så tok plutselig Wolverhampton over. Raúl Jiménez fikk pannebrasken på et frispark. Ballen traff innsiden av stolpen, før David de Gea fikk avverget på kaotisk vis.

Fortvilelsen ble gjort om til euforisk glede snaue minuttet senere. Denne gangen fikk Rúben Neves tid rett utenfor sekstenmeteren. Portugiseren plasserte ballen helt oppe i vinkelen, via tverrliggeren, og inn. Det var en vanvittig scoring av den sentrale midtbanespilleren.

CARL RECINE / REUTERS

Og nå skjedde det mye på Molineux Stadium.

Etter 68 minutter tok Paul Pogba ansvar fra sin dype midtbaneposisjon. Han avanserte, helt til han ble felt av Conor Coady innenfor sekstenmeteren. Dommeren hadde ikke noe annet valg enn å peke på straffemerket.

Da steg Pogba frem. Franskmannen klinte til mot venstre hjørne, men Rui Patrício reddet på strålende vis.

«Jeg visste det! Hvorfor?» skrev en fortvilet Neville på Twitter etter bommen.

Wolverhampton kom på noen farlige overganger, men den største sjansen fikk Shaw. På overtid prøvde smalt han til innenfor sekstenmeteren. Men det ble bare nesten. Dermed endte kampen 1–1.

CARL RECINE / REUTERS

Ungt lag

Solskjær stilte for øvrig med det yngste United-laget på over to år. Blant annet fikk den nye helten Daniel James tillit fra start.

Mandag var det passende nok akkurat 24 år siden Alan Hansen kom med det famøse utsagnet: «Du kan ikke vinne noe med bare barn». I 1995 kritisert Liverpool-helten Sir Alex Ferguson for å ha for mange unge spillere i stallen. Samme sesong vant skotten og Manchester United ligaen og FA-cupen. Suksessen som fulgte kjenner de fleste til.

Neste helg venter Crystal Palace for Manchester United på Old Trafford.