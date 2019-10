Solskjær holdt rasismemøte med spillerne før kampen i Serbia

Før klubbens bortemøte med Partizan Beograd i europaligaen torsdag snakket nordmannen med sitt lag om hva de skal gjøre dersom spillere blir utsatt for rasisme. Temaet har vært hett den siste tiden, blant annet etter episoden der EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England ble stoppet to ganger etter tilrop fra tribunen.

– Etter det som skjedde i Bulgaria, har vi hatt et møte med guttene. Vi har gått gjennom protokollen, sa Solskjær på onsdagens pressekonferanse, ifølge VG.

Blant United-spillerne som tok ordet, var Harry Maguire og Marcus Rashford. Begge var med og spilte den nevnte Bulgaria-kampen.

I forkant av kampen har Partizan gitt klar beskjed til sine supportere. Klubben har spilt sine to siste kamper i turneringen med kun barn på tribunen. Det skyldtes en straff den fikk for rasisme fra deres tilskuere.

– Jeg forventer at alt skal gå for seg i god sportsånd. Vi er klar over hvilke problemer vi har hatt tidligere, men dette blir en feiring av fotballen, så jeg forventer ingen slike problemer, sa trener Savo Milosovic ifølge VG.