Manchester United – Liverpool 1–1

Ole Gunnar Solskjær beskrev kampen som en «enorm mulighet». Nordmannen har vært under stort press etter svake resultater den siste tiden. Før oppgjøret var klubben helt nede på 14.-plass på tabellen.

På Old Trafford søndag kveld ventet Liverpool. Der var nordmannen fem minutter unna en svært overraskende seier.

Videodommerne godkjente Manchester Uniteds kontroversielle ledermål, men Liverpool utlignet like før slutt.

Toppkampen endte dermed 1–1. Solskjær så to viktige poeng glippe.

– Det var en respons. Vi viste oss ikke fra vår beste side, men vi viste hva som kan bo i laget. Det er energi, lagånd, fart, kontringsstyrke og vi forsvarer oss bra, sier Solskjær til TV 2 etter kampen.

Til tross for at Manchester United er det første laget som tar poeng fra Liverpool denne sesongen, var det en skuffet spillergruppe etter kampen.

– Det er en god opplevelse for guttene i lange perioder. De er sikkert veldig skuffet. Det er nok mange som ser ned i gulvet. Det er bra for meg å se at de ikke er i ekstase, sier nordmannen.

Fakta: Ti siste ligamøtene: 24.02.19: Manchester United – Liverpool 0–0 16.12.18: Liverpool – Manchester United 3–1 10.03.18: Manchester United – Liverpool 2–1 14.10.17: Liverpool – Manchester United 0–0 15.01.17: Manchester United – Liverpool 1–1 17.10.16: Liverpool – Manchester United 0–0 17.01.16: Liverpool – Manchester United 0–1 12.09.15: Manchester United – Liverpool 3–1 22.03.15: Liverpool – Manchester United 1–2 14.12.14: Manchester United – Liverpool 3–0

RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Kontroversielt mål

Det var knyttet store forventninger til oppgjøret i forkant, men det var langt fra en festforestilling publikum fikk servert innledningsvis.

Den første halvdelen i første omgang var det hjemmelaget som tydelig styrte kampen, men kampens første store sjanse fikk Liverpools Roberto Firmino. Brasilianerens avslutning fra innenfor sekstenmeteren gikk rett på David de Gea.

Så steg temperaturen betraktelig på Old Trafford.

Victor Lindelöf felte Liverpool-spissen Divock Origi uten at dommer Martin Atkinson dømte frispark. I det påfølgende angrepet løp lynhurtige Daniel James ned Manchester Uniteds høyreside. Waliseren fant Marcus Rashford foran mål – som sendte hjemmefansen til himmels.

Deretter ble videodømming tatt i bruk for å se om scoringen burde vært annullert. Målet ble til slutt godkjent til store protester fra en rasende Jürgen Klopp på sidelinjen.

– Det er en klar forseelse, men spørsmålet er om det er en klar nok feil fra dommeren, kommenterte TV 2s Brede Hangeland.

– Dette har vært mitt problem med videodømming hele sesongen. Listen er satt altfor høyt. Det er et frispark, sa Manchester United-legenden Gary Neville til Sky Sports.

Etter kampen ga Klopp uttrykk for hva han mente om situasjonen.

– Jeg tror alle kan være enige i at det er et frispark, men med videodømming er det ikke en klar fellelse. Slik er situasjonen. VI tapte ikke, men det var et klart frispark, sa han til BBC.

Jon Super / AP

Liverpool-scoring annullert

Like før pause trodde Sadio Mané at han hadde utlignet for Liverpool. En lang ball ble sendt opp mot senegaleseren. Han lurte seg unna Lindelöf og satte ballen i mål bak de Gea.

Reprisene viste derimot at Mané hadde brukte armen til å legge ballen til rette for seg selv. Igjen ble videodømming brukt, og denne gangen ble målet annullert.

– Dette er videodømming på sitt beste. Tidligere ville dette blitt et mål, mens nå er det hands. Dette er grunnen til at videodømming er innført, sa Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller, Jamie Carragher.

RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Utlignet fem minutter før slutt

Innledningen på annenomgang lignet på starten av den første. Begge lagene slet med å komme til store muligheter. 66 minutter var spilt da Rashford prøvde seg fra distanse, men skuddet gikk utenfor.

Hjemmelaget gjorde det vanskelig for Liverpool. Etter 75 minutter hadde bortelaget enda ikke hatt ett skudd på mål i annenomgang.

Solskjærs kampplan så ut til å nøytralisere Liverpools angrepsspill, men så slo Liverpool nådeløst tilbake.

Et innlegg fant Adam Lallana på bakerste stolpe. Engelskmannen utlignet for bortelaget etter 85 minutter.

Flere mål ble det ikke. Liverpool topper fortsatt tabellen, mens Manchester United klatret til 13.-plass.

RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Fakta: Manchester Uniteds meritter Ligatitler: 20 Premier League-titler: 13 FA cuptitler: 12 Serievinnercup/Champions League-titler: 3

Fakta: Liverpools meritter Ligatitler: 18 Premier League-titler: 0 FA cuptitler: 7 Serievinnercup/Champions League-titler: 6

Overraskende laguttak

Liverpool måtte klare seg uten stjernespilleren Mohamed Salah, som pådro seg en skade i kampen mot Leicester City før landslagspausen. For Manchester United var både David de Gea og Anthony Martial usikre, mens Paul Pogba var bekreftet ute.

Da lagoppstillingen ble offentliggjort omtrent én time før kampen var derimot den spanske keeperen med på laget. Martial var henvist til benken.

– Du ønsker å ha de store spillerne med i de store kampene. Han er en leder for oss, sa Solskjær om de Gea til Sky Sports før kampen.

Solskjær valgte å gå bort fra sin vante forsvarsfirer. I stedet gikk nordmannen for en variant med tre midtstoppere og to vingbacker.

Jon Super / AP

– Vinner ikke ligaen under Solskjær

Ni poeng på åtte kamper i Premier League var fasiten for Manchester United før storoppgjøret mot Liverpool på Old Trafford.

Solskjær har utvilsomt vært under et stort press etter en rekke svake resultater den siste tiden. Allerede før kampen mente Carragher at nordmannen burde erstattes før starten på neste sesong.

– Hvis du spør meg om Solskjær er mannen til å ta Manchester United tilbake til det å vinne titler og europeiske turneringer, så er svaret «nei». Hvis jeg var en Manchester United-supporter, ville jeg heller sett noen andre være manager på starten av neste sesong, sa Carragher til Sky Sports.

Han la til at han tviler på at Solskjær blir erstattet før etter sesongen. Siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013, har Manchester-klubben hatt David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho som permanente managere. Det mener den tidligere stopperkjempen taler for at Solskjær får fortsette ut sesongen.

– Solskjær er heldig med at klubben har byttet manager så ofte de siste årene. Mannen som tar avgjørelsene, Ed Woodward (klubbdirektør), ønsker ikke å bytte ut manageren nok en gang, fortalte Carragher.