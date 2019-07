Den franske venstrebacken er best husket for sine ni sesonger på Old Trafford. Under Alex Fergusons lederskap vant Evra en rekke trofeer. Hele fem seriemesterskap, tre FA-cuptitler og én mesterligatittel kan 38-åringen smykke seg med.

Nå kunngjør Evra at han legger opp.

– Spillerkarrieren min er over. Jeg startet UEFAs B-lisenskurs i 2013. Nå ønsker jeg å fullføre det og starte med A-lisensen, sier Evra i et intervju med Gazzetta dello Sport.

Dersom alt går etter planen, vil 38-åringen være klar til å lede et lag om halvannet år.

Etter oppholdet i Manchester United dro franskmannen videre til den italienske storklubben Juventus. Der ble det to serietitler og cuptriumfer.

I januar 2017 signerte han for Marseille, men ti måneder senere ble han fristilt etter å ha sparket en supporter og følgelig blitt utvist under oppvarmingen før en europaligakamp.

Evra spilte for West Ham våren 2018, men har siden da vært klubbløs.

38-åringen står med 81 landskamper for Frankrike. I 2016 spilte han på det franske laget som tok EM-sølv på hjemmebane.