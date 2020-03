Slik holder Carlsen sjakkformen i gang i krisetider: – Ikke optimalt

Magnus Carlsen forteller at 2019 var det beste året i sjakk-karrieren hans. Samtidig kan de neste månedene bli amputerte på grunn av koronaviruset.

Magnus Carlsen snakker ut om fjorårets bragder og usikkerheten som råder etter utbruddet av koronaviruset. Foto: Maria Emelianova, AP / NTB scanpix

Carlsen hadde et eventyrlig 2019 med to VM-titler (hurtigsjakk og lynsjakk i Moskva), samt sølv i VM i Fischersjakk i Bærum.

I tillegg vant han intet mindre enn syv andre turneringer, blant dem Wijk aan Zee-turneringen i januar og flere Grand Chess Tour-turneringer.

Carlsen vant alt som var å vinne før han ble nummer seks i en storturnering i St. Louis i midten av august.

– De første seks månedene av 2019 er nok helt sikkert det beste jeg noensinne har spilt. Så gikk det litt mer opp og ned, før det var en veldig god avslutning med to VM-titler. For min del var det helt klart det beste sjakkåret jeg har hatt, sier Carlsen til NTB.

Magnus Carlsen etter å ha vunnet VM i både hurtig- og lynsjakk på tampen av 2019. Foto: Maria Emelianova, AP / NTB scanpix

– Hvordan var det å toppe året med en vill avslutning i Moskva?

– Det var ekstremt tilfredsstillende. På den tiden hadde energien begynte å skrante litt, og det var ikke så lett som det hadde vært tidligere. Jeg er veldig, veldig fornøyd med at jeg klarte å skvise det siste vannet ut av den steinen.

I tillegg har nordmannen spilt 120 langsjakkpartier på rad uten å tape, som er verdensrekord. Sist gang noen slo Carlsen i langsjakk var 31. juli 2018 under Biel-turneringen. Da tapte han mot Shakhriyar Mamedyarov.

Usikkert 2020

Men der 2019 var av det magiske slaget, er det uvisse måneder i vente for Carlsen. Koronaviruset herjer verden over, og så sent som torsdag ble kandidatturneringen, der vinneren møter Carlsen i VM-kamp, avlyst.

Så da blir spørsmålet «hva nå?» for lommedalingen.

– Jeg trener mye sjakk hjemme, selv om det ikke er optimalt. Jeg har kontakt med trenerne mine daglig, og vi diskuterer flere ting. Det er ikke optimalt for meg med begrenset bevegelighet, men det er sånn det er og blir i tiden framover.

Carlsen tror ikke noen av de største turneringene kommer til å bli avholdt digitalt. Da blir de heller utsatt, tror 29-åringen.

– Nei, det tror jeg ikke skjer. De turneringene som skulle gått over brett, blir nok bare utsatt. Jeg tror ikke man får se kandidatturneringer foregå over nett med det første.

Magnus Carlsen har et uvisst 2020 i møte. 2019 var derimot magisk. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Liker både brett og nett

På spørsmål om han liker best å spille på brett fysisk eller over nettet, og hva hovedforskjellen er, svarer Carlsen:

– Måten du visualiserer på er forskjellig. Jeg klarer å se ting for meg litt klarere i flere situasjoner når jeg ser det på et brett. Jeg foretrekker det når det er snakk om seriøse turneringer, men ellers synes jeg det er supert å spille på nett.

Han er likevel klar over at det skal mye til før seriøse turneringer blir spilt gjennom internett.

– Seriøse turneringer på nett tror jeg ikke kommer til å bli vanlig fremover, med mindre det blir et helt annet verdensbilde den neste tiden.

Har herjet på Fantasy

Selv om Carlsen er verdens beste sjakkspiller, har han også gjort seg bemerket som en meget habil spille i managerspillet Fantasy Premier League. Han er per dags dato nummer 17 blant over sju millioner spillere fra hele verden.

Det at sesongen har stoppet opp som følge av koronaviruset, bruker han ikke mange krefter på.

– Jeg tenker at det finnes viktigere i ting i verden enn at jeg prøver å vinne Fantasy sammenlagt. Men jeg håper jo helt egoistisk at sesongen vil starte opp og bli fullført snart. Det hadde vært morsomt å ha litt mer fotball i sommer også. Skjer ikke det, så forstår jeg også det veldig godt.

