Stor avstemning i Spanias største avis: Real-fansen vil ha Ødegaard tilbake i Madrid

Real Madrid-fansen vil ha Martin Ødegaard (21) inn på laget foran Luka Modric (34) alle dager i uka.

Martin Ødegaard (til venstre) kan ta plassen fra Luka Modric på Real Madrids midtbane. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er Spanias største avis Marca som har satt opp en rekke dueller mellom to og to spillere som har kontrakt (også de på utlån) med Real Madrid.

Leserne fikk så si sin mening. Ødegaard mot Modric endte i ren utklassing for nordmannen. Han fikk 77 prosent av stemmene mot Modrics 23.

Ødegaard er utlånt til Real Sociedad for to sesonger, men det er en åpning for å avslutte avtalen i sommer. Signalene fra Ødegaard-leiren kan tyde på at han ønsker å bli i Sociedad fram til neste sommer.

Det samme har klubbledelsen i San Sebastián gitt uttrykk for.

Ødegaard og Erling Braut Haaland har vært gjengangere på forsidene i spanske sportsaviser siden påsken. Sistnevnte skal stå øverst på Real Madrids ønskeliste ifølge vanligvis meget Real-velinformerte Marca.