Carlsen-rival med seier. Nå møtes de til prestisjeduell.

Magnus Carlsen hadde spillefri, men verdensmesteren er fortsatt i teten i sin egen turnering i hurtigsjakk etter tirsdagens dueller.

Magnus Carlsen hadde spillefri i sin egen onlineturnering tirsdag, men leder turneringen sammen med onsdagens motstander Fabiano Caruana. Foto: Ali Lorestani/TT / NTB scanpix

NTB

Han deler ledelsen med Fabiano Caruana. Begge står med fem poeng etter at to runder er unnagjort. Franske Maxime Vachier-Lagrave kunne tatt ledelsen alene, men tapte etter armageddon mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Caruana sto for et solid comeback i duellen mot kinesiske Ding Liren og vant etter armageddon. I likhet med Carlsen har han vunnet sine to første dueller, hvorav en etter armageddon.

Vachier-Lagrave, Hikaru Nakamura og Ding står alle med fire poeng.

Vachier-Lagrave vant det første partiet mot Nepomnjasjtsjij med svarte brikker og fikk et tidlig overtak. Han klarte derimot ikke å utnytte fordelen med hvitt i det andre partiet. Det endte med remis.

Etter at franskmannen hadde et visst press mot russeren hadde plutselig Nepo en vinnende stilling etter en tabbe av Vachier-Lagrave. Hvitt var derimot ikke klar over sitt overtak, og etter et ufordelaktig trekk ble det remis.

Nepomnjasjtsjij viste derimot styrke da han klarte å vinne det fjerde partiet med svarte brikker. Dermed måtte duellen avgjøres i armageddon. Spilleren med hvite brikker har fem minutter på klokka, mens svart får fire. Svart blir til gjengjeld vinner ved remis. Det gir 2 og 1 poeng i duellen.

Det ble remis mellom Ding og Caruana i de to første partiene. Ding utnyttet sine hvite brikker til å ta ledelsen 2-1 foran det siste partiet. Caruana klarte derimot å tvinge fram avgjørelse i armageddon med seier i det fjerde partiet.

Magnus Carlsen hadde spillefri tirsdag, men skal ut mot sin gamle VM-rival Caruana onsdag.