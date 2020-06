Dødt løp i intens finaleduell mellom Carlsen og Caruana

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana er like langt etter første finaledag i sjakkturneringen Clutch Chess International.

Magnus Carlsen kjemper for seier i Clutch Chess International. Foto: Berit Roald

De to sjakkstjernene har begge fire poeng etter den første av to finaledager. Søndag faller avgjørelsen i kampen om turneringsseieren. Da skal det spilles nye seks partier.

– En ganske frustrerende dag, særlig med tanke på det siste partiet. Vi kjempet godt, men å ikke lede er ikke noe jeg er fornøyd med, sa Carlsen til arrangøren etter endt dag.

Han er samtidig optimistisk med tanke på andre dag av finalen.

– Jeg mener jeg er en bedre sjakkspiller, og jeg synes jeg spiller best det meste av tiden, sa 29-åringen og la til at han må klare å avgjøre partiene.

Tidstrøbbel

Carlsen gikk inn i finaleduellen som favoritt, men Caruana har gitt den norske verdensmesteren kamp. Etter remis i de to første partiene, tok Carlsen en overbevisende seier i det tredje.

I det fjerde var det Caruanas tur til å utmanøvrere motstanderen. Carlsen havnet i tidsnød, og med en sterk seier sørget amerikaneren for at det igjen var dødt løp.

I det første av to «clutch»-partier havnet begge spillerne i tidstrøbbel mot slutten. Det tvang frem raske trekk, og der var Carlsen den mest nøyaktige. Dermed sikret nordmannen seg to betydningsfulle poeng med hvite brikker.

Tiden ble også en faktor i det siste partiet. Der skaffet Carlsen seg tidlig et solid overtak i stillingen, men brukte så lang tid på å finne de neste riktige trekkene. Det ledet til flere uheldige valg, og plutselig var partiet snudd i Caruanas favør. Amerikaneren tok dermed to viktige poeng og utlignet Carlsens forsprang.

Stressende

– De to siste partiene var ekstremt stressende, sa amerikaneren etter at dagen var over.

– Tatt i betraktning at jeg aldri var i ledelsen i dag, er det bra at vi står likt, tilføyde han.

Carlsen varslet allerede etter fredagens semifinaleseier mot Levon Aronian at han trodde det ville bli vrient å skulle vinne finalen mot mannen han møtte til VM-kamp i 2018.

VM-duellen mot Caruana for to år siden endte med norsk seier, og det kan det også bli nå.

Søndag avgjøres kampen om seieren i Clutch Chess International med seks nye partier. Også da spilles det to «clutch»-partier til slutt. Søndag gis det imidlertid triple poeng i de partiene.

