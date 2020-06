To norske håndballjenter på internasjonal stjerneliste

Stine Bredal Oftedal og Sanna Solberg-Isaksen er inne på sesongens stjernelag i mesterligaen i håndball.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sanna Solberg-Isaksen (t.v.) Stine Bredal Oftedal (t.h.) er inne på stjernelaget i Champions League. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Det er klart etter en avstemming i regi av Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Györs-spilleren Oftedal tar midtbackplassen, mens Esbjergs Solberg-Isaksen er inne på venstrekanten. Oftedal fikk nest flest stemmer av alle på stjernelaget.

Det er første gang Solberg-Isaksen er tatt ut på et allstarlag i klubb- eller landslagssammenheng for senior.

Les også Karantenekrøll for håndballsjefen: Historisk lang pause endelig over

Les også Vennesla-firma har kledd håndballjentene i 15 år. Nå er det slutt

Dette er resten spillerne som kom med:

Keeper: Amandine Leynaud (Györ).

Venstreback: Cristina Neagu (CSM Bucuresti).

Linjespiller: Asma Elghaoui (Valcea).

Høyreback: Anna Vjakhireva (Rostov Don).

Høyre kantspiller: Jovanka Radicevic (Buducnost Podgorica).

Beste forsvarer: Eduarda Amorin (Györ).

Mesterligaen denne sesongen er ikke ferdigspilt. Sluttspillet (kvartfinaler, semifinaler, kamp om 3.-plassen og finale) skal etter planen avvikles i Budapest første uka i september. Der skal både Györ og Esbjerg delta.

For et år siden var Kari Aalvik Grimsbø og Veronica Kristiansen, begge i Györ, de to norske innslagene på stjernelaget i Champions League.