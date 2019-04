Selnæs scoret igjen i Kina

Ole Kristian Selnæs scoret på pasning fra debutant Ola Kamara da Shenzhen spilte 2-2 borte mot Beijing Renhe i den kinesiske superligaen lørdag.

Selnæs' suser i det 38. minuttet sørget for at Shenzhen kunne gå til pause med 1-0-ledelse. Målet kom ved at Kamara var sterk i feltet og headet ballen tilbake til Selnæs, som dunket den i mål fra 18 meters hold.

Vertene fra Beijing vendte imidlertid kampen gjennom scoringer av Sone Aluko og Makhete Diop i annen omgang. På tampen sørget Jin Qiang for 2-2 etter at Harold Preciado brente et straffespark for Shenzhen.

Shenzhen har bare vunnet to av seks kamper i årets sesong og ligger på 7.-plass i ligaen med åtte poeng.

Kamara fikk sin debut for laget etter overgangen fra Los Angeles Galaxy i slutten av februar. Den tidligere Saint-Étienne-proffen Selnæs har derimot spilt samtlige kamper for Shenzhen og står med pene fire scoringer og en målgivende pasning i superligaen.

Tabellen på øverste nivå i Kina toppes av Beijing Sinobo Guoan, som har vunnet alle sine fem kamper.