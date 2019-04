ULLEVAAL STADION: Fredag var noe så sjeldent som et VM-trofé i fotball innom Oslo. FIFA har med seg pokalen på en rundreise til alle de 24 deltagerlandene i sommerens store fotballfest.

Det norske laget har satt som mål å ta medalje i Frankrike. Det vil i tilfelle være første gang siden 1995 at Norge klarer en slik bragd. Da endte det som kjent med gull, og pokalen ble med hjem til Ullevaal. Nå er det imidlertid ingen som vet hvor den er. Den forsvant en gang i løpet av de neste fem årene.

– Jeg hørte det i dag tidlig. Det er utrolig. Jeg håper virkelig at dere finner den, sier Sara Booth. Hun er leder for kvinneturneringene i FIFA.

Booth forteller om en enorm interesse for sommerens mesterskap i Frankrike. Det er allerede solgt 700.000 billetter til turneringen, noe som betyr at det bare er 50.000 opp til rekorden fra Canada-VM for fire år siden.

Calle Törnström, NTB scanpix

Reiten: – Synd at det er borte

Guro Reiten kommer rett fra den siste treningssamlingen med laget før sommerens mesterskap. Hun forteller om optimisme blant spillerne, til tross for at den siste kampen endte med 0–1-tap for New Zealand.

Hun vet at det blir svært krevende å skulle vinne turneringen og sikre at pokalen kommer tilbake til Oslo og Ullevaal. Skulle det skje, er det imidlertid uaktuelt at også det skulle forsvinne.

– Da må vi sørge for at det blir låst fast her. Klarer vi å vinne, så kan det ikke forsvinne en gang til. Det går ikke an.

– Er det synd at det er forsvunnet?

– Det er jo det. Det er jo det eneste VM-trofeet Norge har klart å vinne, sier Reiten.

– Hvis ikke tar jeg det med hjem og låser det inn der. Vi får håpe de har lært, sier Stabæk-keeperen.

Hun drømmer om å bli verdensmester i en alder av 39 år.

– Skal vi nå målet om medalje, må vi komme til semifinalen. Da er det også mulig å drømme om noe mer. Kommer du så langt er det marginer som avgjør. Er du heldig har du dem på din side. Det føles ikke som en umulig drøm, sier Hjelmseth.

Tor G. Stenersen

Klaveness: – En runde med selvpisking

Fotballforbundets elitedirektør, Lise Klaveness har fulgt VM-forberedelsene og prosessen som endte med at medalje ble målet. Hun har stor tro på jobben som er gjort, og mener topp tre en realistisk forhåpning.

Hun kaller seg verdens mest distré person, og mener derfor at det viktigste tiltaket for å unngå en ny pokalforsvinning er å holde trofeet langt unna hennes kontor.

Hun sier at det uansett har ført til en selvransaking i NFF at pokalen ikke er å finne.

– Det var jo ingen som ville miste det, men ville vi gjort det samme på herresiden? Det har vært en god runde med selvpisking på det. Sånn sett kom det noe godt ut av det. Det kan være tilfeldig (at det ble borte), men at vi ikke kan svare fullt ut på det, gjør at holdningene endres til det bedre.

– Jeg tror folk har tenkt mye på om det sier noe om oss. Det må vi finne ut av.