Moren om Frida Karlssons drama: – Ville så gjerne holde henne i mine armer

ALPE CERMIS (VG) «Monsterbakken» ble brutal for Frida Karlsson (23). Svensken kollapset og fikk medisinsk hjelp etter Tour de Ski-triumfen. Hjemme i Sverige var mamma Mia Karlsson urolig for datteren.

Karlsson lå tilnærmet urørlig i målområdet i et drøyt kvarter etter å ha sikret Tour de Ski-seieren, mens hun fikk hjelp. Trener Stefan Thomson opplyser til Expressen at Karlsson mistet bevisstheten og var borte et minutt.

Etter hvert ble hun fraktet bort på båre av politiet i slalåmbakken. I 12-tiden opplyste den svenske pressesjefen Astri Lindbäck at Karlsson begynte å få tilbake energien.

– Jeg tror ikke vi trenger å være urolige. Vi kan heller begynne å feire, sa Lindbäck en halvtime senere.

Mor og manager Mia Karlsson så Frida Karlssons Tour de Ski-seier mellom prolog og utslagsrunder i en sprint i svenske Matfors, hvor lillesøsteren Hannah går renn.

DATTER OG MOR: Frida Karlsson og Mia Karlsson. Moren er manager for stjerneløperen. Her fra et skirenn i mars 2022.

– Det var fullt med folk og glede når hun gikk over mållinjen. Da var det 20 minutter igjen til Hannahs løp, så vi testet ski samtidig som jeg hadde kontakt med landslagsledelsen. Jeg hadde så gjerne ville holde henne i mine armer, se henne i øynene og høre at hun hadde det bra – det er det absolutt viktigste, sier Mia Karlsson til VG.

Det har kommet bilder som viser at 23-åringen er på beina igjen:

– Hun var litt blek, men er fortsatt glad for å ha vunnet, sier Lindbäck.

– Blir det noe feiring nå?

– Ja, det håper vi. Jeg tror hun får energi snart. Da blir det mat, litt ro og en varm dusj.

– Jeg har ikke sett henne. Heldigvis kan man si, sier Heidi Weng – nest raskeste kvinne opp «monsterbakken» – til VG, før hun får beskrevet scenene.

– Da er jeg ekstremt glad for at jeg ikke fikk oppleve det, for da hadde jeg blitt redd. Det er ikke noe gøy, sier Weng.

– Skremmende, sier Tiril Udnes Weng til VG om bildene av Karlsson.

– Det er ekkelt, men jeg så at hun rørte på seg, så da ble jeg ganske rolig. Jeg vet at hun er god til å ta seg ut. Jeg var ikke redd, beskriver lagvenninnen Anna Dyvik til VG.

INGEN FRIDA: Den øverste plassen på pallen sto tom, mellom den finske tour-toeren Kerttu Niskanen og treer Tiril Udnes Weng.

Frida Karlsson ble liggende i målområdet og fikk tilsyn av flere personer. Hun ble etter hvert fraktet ut på båre – og hun var ikke til stede da den svenske nasjonalsangen ble spilt på toppen av monsterbakken i Val di Fiemme.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug reagerte overfor egen kanal:

– Hva er det som skjer!? Her er det seiersseremoni, med Sveriges nasjonalsang uten Frida Karlsson på toppen pallen. Dette er ikke bra. Her burde arrangøren ha ventet til Frida kom til hektene. Kanskje en gang i livet du får oppleve dette, sier Northug.

– Jeg har ikke opplevd det før. Det føles rart å se på en premieseremoni der vinneren ikke er til stede, sier Vidar Løfshus i Viaplays vinterstudio.

– Jeg er kritisk til måten dette gjøres på, uttalte han senere.

– Man burde sett an situasjonen, snakket med det svenske teamet og sjekket om man kunne ventet en halvtime, sier Martin Johnsrud Sundby.

– Det er veldig skumle bilder, sier ekspert Per Forsberg i Viaplay.

– For en kjempeinnsats av Frida. Hun er helt utslitt og må få hjelp, sier Viaplays ekspert Anna-Karin Strömstedt.

– Det er skummelt. Det suger å se slikt, sier Jessie Diggins.

Trener Per Nilsson virket rolig, men var ikke oppdatert på Karlssons status da han snakket med VG.

– I en tour kan det plutselig smelle. Jeg tipper det er litt det, svarer Heidi Weng på spørsmål om hvorfor hun tror det skjedde med akkurat Frida Karlsson.

– Jeg er vant til at Therese Johaug går styggfort, og har dummet meg ut på å henge på henne. Jeg merket at det var ikke det tempoet, så jeg tror Frida hadde en dårlig dag rett og slett, fortsetter Weng.

Charlotte Kalla vant touren i 2007/08, men siden har det vært fritt fra svenske vinnerbrøl på Alpe Cermis i de italienske alper.

Søndag klarte Frida Karlsson samme bragd, da hun helt utslitt stupte over målstreken etter å ha fått det svært tungt oppover monsterbakken. Hun ble bare nummer 15 på etappen, men i sammendraget var hun 33 sekunder foran Kerttu Niskanen.

Tiril Udnes Weng ble nummer tre sammenlagt i touren, 7,6 sekunder bak Karlsson.

– Det kostet litt, men jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk det «så gæli» i bena, sier Tiril Udnes Weng.

VANT: Franske Depline Claudel kunne juble for seier opp monsterbakken.

Delphine Claudel gikk inn til Frankrikes første individuelle seier i verdenscupen på kvinnesiden. Heidi Weng ble nummer to på etappen, mens amerikanske Sophia Laukli tok tredjeplassen.

– Det føltes bra. Jeg kjente at bakken var tyngre enn normalt, men det var deilig å få ryggen til hun franske, sier Heidi Weng til Viaplay.