Haaland tilbake med scoring – doblet ledelsen for City

(Manchester City – Girona 2–0, kampen pågår) Ferien er for alvor over for Erling Braut Haaland (22). I lørdagens treningskamp mot Girona trengte han bare et drøyt kvarter på å score.

fullskjerm neste DRØMMEDUO: Kevin de Bruyne serverte Erling Braut Haaland til 2–0. 1 av 2 Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Saken oppdateres.

36 dager hadde gått siden sist Haaland spilte en fotballkamp, før han var med fra start i Manchester Citys treningskamp mot Girona lørdag ettermiddag.

Med var også Kevin de Bruyne. Den belgiske midtbanestjernen fikk en tidlig hjemreise fra Qatar-VM, da Belgias «gylne generasjon» røk ut allerede i gruppespillet.

Dermed har han og Haaland fått god tid sammen på treningsfeltet før alvoret i klubbfotballen braker løs igjen med ligacupoppgjøret mot Liverpool 22. desember.

Mens Haaland har brukt VM-pausen til ferie og trening, har Julián Álvarez storspilt for Argentina:

Mot Girona på Etihad Campus brukte de Bruyne fem minutter før han snappet ballen høyt i banen, og plasserte inn 1–0.

Drøye ti minutter senere var de Bruyne tilbake i sin mer vante rolle som servitør. 31-åringen fikk ballen av Riyad Mahrez til høyre i feltet, før han fant Haaland foran mål.

Jærbuen gjorde ingen feil, og doblet ledelsen for Manchester City.

Girona gikk inn i ligapausen på 13. plass i LaLiga, og til tross for to raske baklengs løftet de seg mot andreplassen i Premier League.

De kom imidlertid ikke nærmere enn en heading fra Paulo Gazzaniga i stolpen like før pause.

Manchester City ledet med det 2–0 halvveis. Manager Pep Guardiola gjorde ingen bytter i pause, og dermed er fortsatt Haaland på banen for å jakte nye mål.

Etter hjemmekampen mot Liverpool i ligacupen førstkommende torsdag, venter Leeds borte 28. desember i Manchester Citys første Premier League-kamp etter VM-pausen.