Scoringslykke for Gabriel Luca Hvam Reed

Gabriel Luca Hvam Reed scoret det avgjørende målet for Viking 4 i 2-1-seieren over Brodd 2 på Vestbanen i G16 3. divisjon. Viking 4-angriperen scoret begge målene for Viking 4. Viking 4 har tatt poeng i åtte hjemmekamper på rad.